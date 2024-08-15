舉頭三尺有科技執法設備　南投縣今年至7月底車禍數比去年降12%

▲南投科技執法設備陸續啟用，有效降低易肇事路口車禍發生率。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

據交通部統計，道路交通事故有6成發生於路口，南投縣警察局因此分析轄內易肇事路口，自111年迄今陸續建置21處24小時全天候科技執法設備，統計今年1至7月底，共發生280件車禍，與去年同期比較減少38件，事故發生比率降低約12%，有效防制路口交通事故發生。

縣警局指出，目前全縣科技執法主要取締項目包含闖紅燈、超速、未依規定轉彎及不停讓行人等，今年1至7月底共計取締3萬170件；為使縣民更了解科技執法內容，該局自今年8月起於各建置路口以告示牌明示主要取締違規項目，藉此增加提醒警示作用。

此外，縣警局交通隊為使民眾更了解科技執法設備建置目的及強化交通安全重要性，今年截至目前在各級學校、社區照護關懷據點、 老人會及樂齡中心進行交通安全宣導共14場，讓縣民能更深入瞭解現行交通政策，進而遵守相關交通規則。

縣警局交通隊指出，在每處科技執法設備啟用前，均會在各地方臉書社團及警局官方網站公告相關設置地點及取締項目等訊息，宣導期為3個月，並於正式啟用後，在科技執法路口設置告示牌面，主動告知民眾新增的科技執法取締項目，期望建立駕駛人正確行車觀念，遵守各項交通規則，達到降低事故、改善路口安全， 讓用路人安全更有保障。