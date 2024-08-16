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社會 社會焦點 保障人權

「電音黑幫」武士刀砍運將！抓進拘留室還狂砸　囂張嗆：故意的

▲張男持俗稱短武士刀的脇差砍殺司機遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市士林區張姓男子僅穿內褲手持武士刀搭計程車遭拒，竟憤而砍傷司機下背。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區張姓男子因時常半夜放電音開趴，打開霓虹燈，嚴重擾亂鄰里安寧被戲稱為「電音黑幫」。脫序的他，日前穿內褲持武士刀欲搭計程車，因遭拒載竟憤而刺傷詹姓司機下背，被逮捕收押後，他情緒失控，將地檢署拘留室垃圾桶朝牆壁丟躑，致其破裂不堪使用。士林地檢署偵結，依傷害等罪起訴。

起訴指出，今年6月23日上午7時許，張男持武士刀於天母東路68號前，欲搭乘排班計程車，他自行開了排班第2輛車後座車門，一上車就以台語說「我不是要殺你」，詹姓司機嚇壞表示拒載，張惱羞從後座先刺破酒精瓶，再持刀刺到詹男下背部，導致其受有1X0.5公分傷害。

張傷人下車後，再手持武士刀想搭乘陳姓司機的排班車，陳見狀立刻上車將車門上鎖，張因為無法開啟車門，持刀朝車身後車廂鈑金刺1下。警方獲報後抵達現場，依現行犯將人逮捕。

▲張男持俗稱短武士刀的脇差砍殺司機遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張男持俗稱短武士刀的「脇差」砍殺司機遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

張男因涉恐嚇危害安全等罪嫌遭收押，地檢署法警將他帶回拘留室等待送去看守所羈押，孰料他因無法交保，心生不滿，把拘留室垃圾桶拿起朝牆壁丟、持保溫水桶朝垃圾桶丟躑多次及多次踩踏，暴走的張，還將鐵架櫃、藍色塑膠長椅朝地板丟躑，導致椅子毀損。

偵查時，張男坦承犯行，也坦白是故意毀損拘留室物品，檢方依傷害、恐嚇危害安全罪起訴。至於告訴意旨認他涉嫌殺人未遂及恐嚇公眾罪，檢方認，張男當時並無殺人故意，僅使司機受傷，難以構成殺人未遂罪。若他有殺人意圖，理應持續攻擊，而非僅刺傷一刀後就下車；此外，他的行為並未通知或影響公眾，未造成公眾安全的危險，因此不構成恐嚇公眾罪，不另為不起訴處分。

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