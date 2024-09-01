反擊黃國昌！嗆歡迎出來辯論　苗博雅揭白營算計：小草當道具利用

▲民眾黨立委黃國昌與小草在北檢前靜坐。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，北檢大門聚集大批小草支持者聲援，台北市議員苗博雅卻指出，這是法定集會遊行禁制區，遭民眾黨立委黃國昌痛批，以前不是主張廢除「集遊惡法」？怎麼現在對付聲援的人？對此，苗博雅今（1日）表示，看不慣民眾黨利用小草的算計，只為造成衝突，大肆操作「政治迫害」悲情牌。現在鼓動包圍法院，測試民主社會底線，包圍憲法法庭就是下一步，黃國昌有本事就修法「包圍法院合法化」。

苗博雅表示，稍早黃國昌記者會，被問到違法在法院門口集會，竟然反嗆她怎麼支持集遊惡法，既然黃國昌又烏龍轉桌，自己就不客氣，點出包圍法院不合法，就是要先破解偽君子的政治操作劇本。

苗博雅表示，黃國昌號召支持者違法包圍法院，但卻沒有讓支持者知道，這是違反現行法律的。最大目標，就是等待驅離，憤怒的小草錯愕反抗，造成衝突，以便大肆操作「政治迫害」、「司法迫害」悲情牌。

苗博雅認為，蔣萬安市政經驗淺薄，根本就沒有處理這類事件的手腕，很容易在全面放水與流血衝突之間，抓不到分寸。而黃國昌立委把法院前的群眾當成餌，等待蔣萬安市長上鉤，遭到驅離的群眾，就變成黃國昌政治操作的籌碼。

苗博雅批評，自己就是看不慣這種利用小草、榨乾小草的算計，才要站出來破解這個劇本！她更揭露黃國昌立委的偽善，有三個層次。

第一，苗博雅指出，號召小草違法集會，卻不讓小草知道法律風險，連最基本的法律扶助、自保教學都沒預備。太陽花時有律師團，準備幫學生義務免費打官司的，或許黃國昌也忘記當初尤伯祥律師，怎麼免費義務幫太陽花辯護了。

苗博雅說，而且社運團體都會教導參與者，面對警方驅離，如何保護自己。民眾黨有教小草怎麼保護自己嗎？還是正好在期待小草被驅離的畫面？有多少小草是看到她的貼文才知道，原來包圍法院現在是違法的！

第二，苗博雅指出，民眾黨號召支持者參與違法集會風吹日曬，面對法律風險，黨高層卻自己在家吹冷氣，隨時可以切割。當初太陽花，帶頭的是一起留在現場，共同承擔可能被打到頭破血流的風險。

苗博雅批評，她還在做社運的時候，多少次面對警方包圍驅離群眾，都站出來想辦法讓群眾安全離開。而民眾黨現在卻把小草放在現場，等待蔣萬安驅離，再出來開記者會作秀打悲情牌，現在小草不但要捐錢給民眾黨做假帳，還要被利用當道具嗎？

第三，苗博雅指出，黃國昌不敢面對「鼓動民粹包圍法院」的問題。她確實對集會遊行法有意見，但一向也「反對」民粹包圍法院，影響司法獨立。

苗博雅認為，對於政治人物、政黨的抗議，應該儘量放寬。對於應該獨立行使職權的機關，例如憲法法庭、法院，以及涉及國家安全的地點例如軍事營區，並不反對設置禁制區。但黃國昌混為一談，因為不敢直面重點，是否贊成司法案件當事人動員包圍法院？

苗博雅說，今天黃國昌可以號召支持者包圍法院，明天幫派大哥被抓，也可以學黃國昌動員包圍法院、威脅法官。臺灣社會可以接受犯罪集團包圍法院合法化嗎？歡迎出來辯論！

最後，苗博雅強調，民眾黨現在鼓動包圍法院，是為了測試民主社會的底線，如果大家可以接受，包圍憲法法庭，就是下一步。現在立法院沒有藍白過不了的法案，黃國昌有本事，就提案修法，讓全民知道「黃國昌要把包圍法院合法化」，掌握藍白立院多數，故意不修法，又鼓動小草違法，累積自己的政治悲情牌，是偽善的最高級！

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

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