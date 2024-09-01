新竹客運竹東山區路線「今起停止營運」　受影響7路線一次看

▲新竹客運宣布結束竹東山區路線業務。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

由於整體大環境的變遷，再加上少子化、疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少。新竹客運在面臨長期虧損的情況下，營運許可證屆期後依然不畏艱難，堅持營運至今。然而，由於營運環境日益艱困，新竹客運不得不遺憾地決定結束公路客運竹東山區路線的業務。

新竹客運說明，自今年9月1日起5609（含A支線）、5625（含A支線）、5626（含A支線）、5627、5630（含A支線）、5631及5634（含A支線）等7條路線移交由捷乘客運公司行駛；另5628、5629等2路線配合路線優化整併至5630路線發車；5635路線減班，移撥後詳細狀況請洽捷乘客運相關乘車資訊請洽該公司諮詢。

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新竹客運透露，捷乘客運也將接手新竹客運竹東站。自去年11年暫停營運的5634，也將自9月1日起復駛。另外尚未移交給其他業者的下公館站路線，其5608路自9月1日起，往新竹方向全班次不再繞駛竹東站月台。

新竹客運表示，衷心感謝鄉親們長期以來對本公司的支持與信賴，過去能夠為大家提供便利舒適的交通運輸服務，是公司的榮幸。9月1日起將由新的業者接續服務，也期望鄉親們繼續給予支持。

未來，新竹客運仍繼續提供國道客運（新竹－台北；新竹－台中）及新竹市區公車的路線服務，且將持續加強提升服務品質，期待有機會能為乘客提供舒適便捷的出行體驗，再次感謝鄉親長久以來的厚愛與支持。

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