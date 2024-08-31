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游淑慧疑彭振聲有串供可能　憂「前市長」實質影響力只會更高

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，台北市前副市長彭振聲31日凌晨已遭聲押禁見。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市前副市長彭振聲今（31日）凌晨因京華城案，遭北檢聲押禁見。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文透露，自己在議會京華城案調查小組時，就發現彭振聲有跟現任公務員串供的可能，此外，游淑慧認為，如果是前市長，對於現任和卸任的市府官員的「實質影響力」只會更高。

針對京華城容積弊案，彭振聲昨日以被告身分赴北檢接受約談，然而，在經過北檢偵訊後，今日凌晨北檢認為彭振聲涉犯圖利罪，犯罪嫌疑重大，因此，向法院聲請羈押禁見。

游淑慧表示，鄭文燦案時，高院曾提到「實質影響力」說。她進一步指出，當時高院表示，鄭文燦政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力，檢察官指尚有潛在未浮現的相關人而有勾串可能，並不違反常情事理，何況現今資訊流通發達，憑藉便捷資訊工具進行勾串並非難事。

然而，游淑慧表示，相似的狀況也真實發生在8月26日台北市議會京華城案調查小組，在約談前副市長彭振聲的時候。從游淑慧曬出的會議記錄的截圖可見，當天主席是游淑慧，劉某某則是現任公務員，同時，也是彭振聲當年的執行祕書。

▲游淑慧曬出北市議會在京華城案調查小組中的會議紀錄截圖。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧曬出北市議會在京華城案調查小組中，8月26日的會議紀錄截圖。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

根據截圖資料顯示，現任公務員劉某某說，雖然彭振聲沒有來，但是彭振聲仍然很關心，所以彭振聲有問劉某某，議員到底都問了哪些東西？身為主席的游淑慧則直言，劉某某這樣講，等於是和彭振聲在串供。

游淑慧指出，從對話裡可以看得出來，即便是前長官，公務員對前長官的要求和交代還是習慣性的報告和配合，即使明知道長官是被告，或這是正在進行中的案子。至於，如果是「前市長」的話，游淑慧認為，對於現任和卸任的市府官員的實質影響力只會更高。

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