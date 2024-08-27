叫妹陪喝酒被妻抓包！嘉義男與傳播主管互嗆　變街頭亂鬥13人遭逮

▲叫傳播起口角，網路嗆聲演變街頭鬥毆，警逮13人送辦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市一名蔡姓男子找傳播小姐A女陪喝酒被妻子發現，蔡男不滿跟A女發生口角，傳播主管得知後與蔡男在網路上互嗆，結果演變成雙方街頭鬥毆，警方查緝蔡男等13人到案，依組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市政府警察局第一分局指出，20日獲報，於保安二路街頭有人持球棒鬥毆，警方到場後，現場不僅遺留西瓜刀、球棒，竟還有車門掉落，查緝後經蔡男等13人到案，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

經查，本案是蔡男與A女在外飲酒，遭蔡妻發現，於是蔡男與A女發生口角，A女向主管小綠告狀後，蔡男與小綠雙方在網路上互嗆，甚至在大馬路旁發生鬥毆，員警調閱監視器影像過濾出7部涉案車輛，發現車門掉落的車輛仍在大雨中行駛，另有車輛因毀損無法駕駛而聯繫拖吊車拖離現場，其餘車輛車身均有損毀痕跡。

嘉義市政府警察局第一分局與刑事警察局偵二大隊第二隊共組專案小組連日追查，報請嘉義地方檢察署和檢察官指揮偵辦，查緝蔡男等13人到案，查扣開山刀3把及球棒6支，訊後移請嘉義地檢署偵辦。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文表示，面對暴力不法行為，已嚴重影響社會秩序及市民觀感，警方必定零容忍，將從嚴、從速偵辦，以正視聽，絕不寬貸，還給嘉義市市民一個安全、安心、安定的生活環境。