快訊／相信清白、聲援柯P！　北檢門口「小草中暑」當場軟倒

▲北檢門口傳出小草中暑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂佳賢、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨主席因涉嫌京華城容積弊案而遭檢調約談，昨(30日)深夜移送北檢後，柯因拒絕夜間偵訊，且欲自行離開偵查庭，而遭檢方當庭逮捕。對此，柯的委任律師認為程序瑕疵，向法院聲請提審。今(31日)上午10時許，北院開庭審理提審案時，北檢大門外湧現大批支持者，小草們舉牌抗議，高喊「相信清白、柯P加油」，但由於今上午北市高溫達35度，氣象署也發布黃色燈號提醒高溫，現場傳出有小草中暑，遭攙扶到一旁休息。

該名戴著黑框眼鏡、身穿白色上衣的支持者，在現場與群眾一同抗議、聲援柯文哲，但由於時間已近午，在烈日曝曬的高溫下，該名支持者逐漸體力不支，一度軟倒在地、疑似中暑，旁人見狀立即上前攙扶，將他扶往一旁陰涼處休息。

氣象署今也發布高溫資訊，白天新北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣為黃色燈號，提醒民眾避免非必要戶外活動，注意防曬，多補充水分，慎防熱傷害。

▼北檢門口聚集小草聲援，但由於烈日高溫，群眾撐起雨傘防曬。（圖／記者謝盛帆攝）