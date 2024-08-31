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社會 社會焦點 保障人權

吃薑母鴨違停槓上正義姐　他脫口三字經獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）2022年2月間與朋友一起去吃薑母鴨，因為違停糾紛與正義姐A女發生爭執，一氣之下脫口說出「檢舉醜女人」、「X你娘」等話，因而挨告。不過，高雄地院法官認為，阿德的行為持續時間不長，應該不至於對A女的名譽造成嚴重貶損，最終因證據不足，裁定阿德無罪。

▲▼薑母鴨,冬至,冬令,進補,藥膳,中藥,養生。（圖／記者許宥孺攝）

▲阿德因為停車糾紛，與薑母鴨店附近的正義姐發生糾紛。（示意圖／記者許宥孺攝，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿德與朋友2022年2月前往高雄市某薑母鴨店用餐，因為停車糾紛與A女發生爭執，他竟當場說出「檢舉醜女人」、「檢舉達人」、「不敢見人，戴口罩」、「X你娘」、「不要理會這個白痴」等不雅字眼，足以損害到A女的名譽，涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，因此將他依法起訴。

阿德到案之後，坦承確有此事。高雄地院法官認為，事發當日阿德與朋友在店裡用餐，A女因為不滿店家長期占用人行道營業、顧客違規停車，影響到附近住戶通行，雙方才發生爭執，期間A女持手機錄影，引發阿德不滿，進而爆發肢體衝突。

法官指出，「檢舉達人」、「不敢見人，戴口罩」等話屬於客觀情形表述，不具有侮辱意涵，「檢舉醜女人」、「X你娘」、「不要理會這個白痴」則帶有負面貶意，但在衝突過程中，阿德僅短暫脫口說出這些話，並沒有恣意謾罵、叫囂，再加上雙方是因為違停問題產生糾紛，A女也當場拿出手機錄影，阿德這才用言語表達不滿。

法官表示，阿德說的話雖然會讓A女感到冒犯、心生不悅，但一般理性之人依據當時客觀環境、了解雙方發生紛爭的前因後果之後，應當不至於產生A女的名譽遭到嚴重貶損之印象，此案經種種證據權衡之後，認定阿德的行為無法以公然侮辱罪相繩，最終因證據不足，裁定阿德無罪，全案仍可上訴。

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