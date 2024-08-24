幫帶工藝品返台「心裡怪怪的」　他預感成真下場要關6年半

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子接受網友指示，幫忙從香港運輸25包大麻來台灣，結果一入境就被抓包；他辯稱，自己被告知行李箱裡裝的是工藝品，雖然心裡覺得怪怪的，但他真的不知道裡面有什麼東西。不過，高雄地院法官並未採信黃男的說詞，日前依共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑6年6個月。

▲黃男幫忙攜帶「工藝品」來台，結果被抓包裡面都是大麻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男接受真實身分不詳的網友「阿泰」指示，從香港私自運輸25包大麻，並在去年4月間搭機抵達高雄國際機場，準備將毒品運送至某飯店交付給他人。

但黃男入境之後，航警局警員對入境班機執行托運行李X光儀檢視勤務時，發現黃的行李箱有異，於是會同關務署高雄關人員開箱查驗，果然發現行李箱內藏有大麻，當場便將東西查扣。

黃男到案之後辯稱，阿泰只說行李箱內是裝工藝品，沒說是大麻，他不知道裡面有什麼東西，但心裡覺得怪怪的，況且行李箱配有密碼鎖，他不知道密碼也無法確認。

不過，高雄地院法官並未採信黃男的說詞，考量到黃男已經坦承犯行，態度尚佳，私運的毒品尚未擴散流通，惡性及不法程度均低於主導、策劃本案犯行之人，加上他沒有因為本案取得任何利益，最終依共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑6年6個月，全案仍可上訴。