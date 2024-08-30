　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

哥偷吃人妻30萬和解只賠2萬　超衰弟當保證人要幫還22萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年6月間被抓包與人妻發生婚外情，於是簽下和解書及本票，同意賠償30萬元，但只賠了2萬元就未再理會；人夫不滿提出告訴，連當時擔任連帶保證人的阿榮胞弟也一併挨告。高雄簡易庭法官裁定，阿榮與弟弟應連帶給付人夫22萬元。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲阿榮偷吃人妻要賠30萬元，弟弟當連帶保證人也要一起賠。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿榮與妻子發生婚外情，去年6月被抓包在家中房間有親密舉止，阿榮當場承認兩人有不正當關係，雙方經過協商，阿榮簽立和解書及本票，答應賠償30萬元（分期每個月支付2萬元），沒想到阿榮只支付了第一期2萬元就未再履約，他多次催討都被無視。

人夫接著表示，由於協商時阿榮的弟弟也在場，還當場同意擔任阿榮的連帶保證人，所以他決定對兄弟倆提告，要求給付已屆期的22萬元和解金。

對於上述指控，阿榮表明自己有意清償，只是因為經濟困難無力繼續給付，因此希望能改成每個月支付5000元的方式，分期償還。弟弟經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

高雄簡易庭法官認為，阿榮承認簽署和解書、本票，弟弟則不到庭爭執，也沒有提出書狀答辯，可見人夫的主張為真，人夫依和解契約及連帶保證的法律關係，要求兄弟倆支付已屆期的22萬元和解金，於法有據，應予准許，最終裁定阿榮與弟弟應連帶給付人夫22萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／檢調現身台玻大樓！　搜索柯文哲辦公室
應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主
范瑋琪「拿美國護照」現身機場！和陳建州私下真實互動曝
咖啡店4女服務生「高衩開到胸下」　爆乳抖2秒晃到犯規
與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光
快訊／國3北上槽車撞5轎車4傷　交通受阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案一通過「應曉薇同月收到4500萬」　北院裁定羈押理由曝光

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

哥偷吃人妻30萬和解只賠2萬　超衰弟當保證人要幫還22萬

快訊／台中潭子鐵皮屋凌晨大火「全面燃燒」！火舌延燒隔壁倉庫

快訊／沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／國3香山交流道北上槽車撞5轎車　 4人送醫、交通受阻中

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光

查柯文哲京華城弊案　北檢神秘「端股」再現

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

高雄商旅情殺案情逆轉 男友落跑藏身新竹被逮

京華城案一通過「應曉薇同月收到4500萬」　北院裁定羈押理由曝光

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

哥偷吃人妻30萬和解只賠2萬　超衰弟當保證人要幫還22萬

快訊／台中潭子鐵皮屋凌晨大火「全面燃燒」！火舌延燒隔壁倉庫

快訊／沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／國3香山交流道北上槽車撞5轎車　 4人送醫、交通受阻中

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光

查柯文哲京華城弊案　北檢神秘「端股」再現

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

「鹽酥雞千金」西區首店7月收攤　房東開價2100萬求售

京華城案一通過「應曉薇同月收到4500萬」　北院裁定羈押理由曝光

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

快訊／檢調現身台玻大樓！　上午9時進柯文哲辦公室搜索

台積電漲3元至946　指數漲逾百點

永慶房屋「防詐公益講座」踩點雙北市逾百里　專家教「1工具」產權異動秒通知

ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案　77.7%台北市民表贊同

輝達、蘋果洽談「參與 OpenAI新融資」　估值有望破1000億美元

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

帕運女選手抵巴黎「失蹤10天」　至今下落不明　

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

應曉薇收押主因「帶台胞證飛香港」　宣稱：替媽媽買藥

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

台中男酒後9hrs被抓到酒駕

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

京華城涉貪案　沈慶京羈押禁見上囚車

與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光

網友貼文稱電費爆增3.1萬度　台電狠打臉

更多熱門

相關新聞

幫帶工藝品返台怪怪的　他預感成真GG

幫帶工藝品返台怪怪的　他預感成真GG

黃姓男子接受網友指示，幫忙從香港運輸25包大麻來台灣，結果一入境就被抓包；他辯稱，自己被告知行李箱裡裝的是工藝品，雖然心裡覺得怪怪的，但他真的不知道裡面有什麼東西。不過，高雄地院法官並未採信黃男的說詞，日前依共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑6年6個月。

酒駕男自撞噴飛3顆輪胎　擊落女騎士

酒駕男自撞噴飛3顆輪胎　擊落女騎士

倉庫內左右晃動！男同事狂頂喊：很久沒做了　她嚇壞抵抗

倉庫內左右晃動！男同事狂頂喊：很久沒做了　她嚇壞抵抗

他違停害女騎士車禍亡　1原因緩刑沒了

他違停害女騎士車禍亡　1原因緩刑沒了

她分手氣罵前任「吃軟飯」　下場慘了

她分手氣罵前任「吃軟飯」　下場慘了

關鍵字：

高雄地院

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面