哥偷吃人妻30萬和解只賠2萬　超衰弟當保證人要幫還22萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年6月間被抓包與人妻發生婚外情，於是簽下和解書及本票，同意賠償30萬元，但只賠了2萬元就未再理會；人夫不滿提出告訴，連當時擔任連帶保證人的阿榮胞弟也一併挨告。高雄簡易庭法官裁定，阿榮與弟弟應連帶給付人夫22萬元。

▲阿榮偷吃人妻要賠30萬元，弟弟當連帶保證人也要一起賠。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿榮與妻子發生婚外情，去年6月被抓包在家中房間有親密舉止，阿榮當場承認兩人有不正當關係，雙方經過協商，阿榮簽立和解書及本票，答應賠償30萬元（分期每個月支付2萬元），沒想到阿榮只支付了第一期2萬元就未再履約，他多次催討都被無視。

人夫接著表示，由於協商時阿榮的弟弟也在場，還當場同意擔任阿榮的連帶保證人，所以他決定對兄弟倆提告，要求給付已屆期的22萬元和解金。

對於上述指控，阿榮表明自己有意清償，只是因為經濟困難無力繼續給付，因此希望能改成每個月支付5000元的方式，分期償還。弟弟經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

高雄簡易庭法官認為，阿榮承認簽署和解書、本票，弟弟則不到庭爭執，也沒有提出書狀答辯，可見人夫的主張為真，人夫依和解契約及連帶保證的法律關係，要求兄弟倆支付已屆期的22萬元和解金，於法有據，應予准許，最終裁定阿榮與弟弟應連帶給付人夫22萬元，全案仍可上訴。