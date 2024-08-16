被代駕送回家又出門　醉男自撞噴飛3顆輪胎擊落女騎士

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）今年2月間喝醉酒由代駕送回住處，他卻決定自行開車再度外出，結果自撞分隔島，不僅愛車嚴重毀損、3顆輪胎當場噴飛，還導致一名女騎士為了閃避車輛散落零件而摔倒受傷。高雄地院法官審理之後，依不能安全駕駛動力交通工具罪判處阿榮有期徒刑6個月，併科罰金20萬元，前者可易科罰金，後者可易服勞役。

▲阿榮返家後再度酒駕上路，結果發生車禍。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月間在某餐廳飲酒，並由代駕開車將他與家人載回住處，沒想到他到家之後決定再度出門，自己開車沿著國泰路2段快車道行駛，結果不慎自撞分隔島，導致車子左側前輪、右側前後輪（均含鋁圈）因撞擊噴飛，2顆輪胎掉落在道路上，1顆噴飛至人行道上。

一名行駛在慢車道的女騎士目擊阿榮發生自撞事故，她為了閃避車輛散落的零件而摔倒，導致手、腳擦挫傷以及頭部外傷併腦震盪、頭部6公分撕裂傷。事後阿榮經酒測，測得吐氣酒精濃度高達每公升1.68毫克。

高雄地院法官認為，阿榮先前就有酒駕紀錄，卻還是無視酒駕的危險性開車上路，從車輛的毀損程度看來，當時他的車速應該很快，不僅造成公共往來危險，還肇事導致傷害發生，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，也與女騎士達成和解，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑6個月，併科罰金20萬元，前者可易科罰金，後者可易服勞役，全案仍可上訴。

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