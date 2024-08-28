醉倒家門口！星國男「離奇淪焦屍」　鄰居開門目睹：身上著火了

▲新加坡一名44歲男子在家門口燒焦身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名男子外出喝酒，今（28）日清晨被友人送回家門口，就倒在原地呼呼大睡。未料不久後，他竟身體燒焦喪命，生前引火上身的畫面，也被鄰居驚恐目睹。

8視界、聯合早報等報導，今日清晨6時45分，緊急單位接獲火警通報，抵達現場之後，在社區8樓某戶門口，發現一具男性焦屍，事後證實正是44歲林姓住戶。

鄰居回憶，他聽見呻吟聲才開門查看，竟目睹男子被火舌爬身，趕緊拿出滅火器撲火，並且迅速報警，未料依然回天乏術。

死者哥哥表示，弟弟雖會喝酒抽菸，但個性善良孝順、交友廣泛，2年前搬去跟60多歲表姊同住、互相照應。事發當時，表姊仍在熟睡、無法應門，友人才把爛醉的弟弟安置走廊上，接著便自行離開。早上9時，表姊來電痛哭告知「弟弟被燒死了，死在家門外」，他才獲知噩耗。

當局初步研判，死者可能是喝醉後，想要使用打火機點菸，才不慎引火上身，但真正死因究竟是被火燒死，或者還有其他隱疾，仍需等待驗屍結果出爐，才能夠確定。儘管全案仍在調查中，目前已經排除他殺的可能性。