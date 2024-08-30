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泰咖啡店4女服務生「高衩開到胸下」　爆乳抖2秒晃到犯規

記者黃翊婷／綜合報導

近日一段超火辣影片在網路上流傳，只見4名身材火辣的長髮正妹身穿超低胸、開衩開到胸部下緣的緊身衣，在咖啡店裡為顧客點餐、送餐，其中一人還現場手搖商品2秒，超晃乳波掀起熱烈討論，大家紛紛敲碗詢問這間咖啡店到底在哪裡。

網傳超辣的咖啡店女服務生。（圖／翻攝自Facebook／Ploy、Papicchaya Ploysaieak）

▲女服務生的穿著打扮非常火辣。（圖／翻攝自Facebook／Ploy

網傳影片中，一名黑色長直髮的正妹穿著超低胸、開衩開到胸部下緣的緊身衣，搭配丁字褲，辣秀雪乳、翹臀、大長腿，在她身後還有3名同樣打扮的正妹，拍攝地點則是在一間名為「TEP COFFEE」咖啡店，當鏡頭帶過其中一名正妹時，她還當場手搖商品「抖胸」2秒鐘。

影片在網路上傳開之後，掀起網友正反意見熱議，有人覺得女服務生的打扮過於暴露，也有人敲碗詢問這間咖啡店的店址想去朝聖。

不過，有網友挖出疑似是爆乳正妹們的臉書粉專，上面標註地點是在泰國曼谷、類別為音樂家或樂團，共有2.4萬名追蹤者，她們也曾穿著同樣的衣服去其他店家拍攝影片，甚至穿過超辣比基尼M字開腿躺下修車，作風相當大膽性感，推測咖啡店影片可能也只是一場演出，此外，粉專旁邊欄位的照片中還標註了人名Papicchaya Ploysaieak。

網傳超辣的咖啡店女服務生。（圖／翻攝自Facebook／Ploy、Papicchaya Ploysaieak）

▲Papicchaya Ploysaieak自稱是DJ。（圖／翻攝自Facebook／Papicchaya Ploysaieak）

Papicchaya Ploysaieak自稱是DJ、MC，個人臉書有93萬人追蹤，Instagram也有多達97.7萬名粉絲，她經常分享生活美照，或身穿超辣服裝大秀好身材，讓粉絲一飽眼福，不過，她強調自己只有一個個人臉書、臉書粉專和Tiktok，該粉專與網傳的粉專不同。

เป็นเราได้มั้ยคนที่แกจะรัก ????????

Papicchaya Ploysaieak 發佈於 2024年5月20日 星期一
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