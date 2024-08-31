快訊／柯文哲遭當庭逮捕聲請提審　北院駁回

▲柯文哲昨深夜移送北檢複訊，因拒絕夜間訊問，且疑欲自行離開偵查庭，遭檢方當庭逮捕。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲30日深涉嫌京華城容積圖利案而遭檢調搜索、約談，並於深夜移送北檢複訊，但柯因拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭逮捕；委任律師認為程序有瑕疵，向法院聲請提審。北院今上午召開提審庭，法官駁回柯文哲聲請。

法院強調，「聲請人（柯文哲）固以依卷附筆錄，可知聲請人並未經檢察官訊問京華城案相關案情，故檢察官並無由因其訊問所得之內容認定聲請人就京華城案有羈押之原因及必要，而不符合「檢察官於訊問後，認有第一百零一條第一項各款或第一百零一條之一第一項各款所定情形之一而無聲請羈押之必要者」之規定等語。但是本案聲請人（柯文哲）既經傳喚或自行到場，檢察官亦確有就京華城案訊問聲請人之事實或訊問之意，檢察官並於訊問後主張聲請人有羈押之原因及必要，核與同法第228條第4項之規定相符，是本件所為之逮捕，應屬有據。本件聲請人聲請提審為無理由，應予駁回，並應解返原解交之機關即臺北地檢署」。

京華城容積弊案持續延燒，繼北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、及應曉薇助理吳順民3人因涉嫌賄賂而遭羈押禁見後，檢調30日發動搜索，兵分多路搜查柯文哲、前台北市副市長彭振聲住處、辦公室等處，深夜經移送北檢複訊後，檢方認為彭振聲為京華城專案負責人，涉嫌重大，有勾串逃亡之虞，向法院聲押禁見。

而柯文哲30日深夜被依貪汙圖利罪移送北檢複訊，但由於柯拒絕夜間偵訊，因此遭檢察官當庭逮捕，柯的委任律師認為程序瑕疵，因此聲請提審，雙方將進入法律攻防。對此，北檢指出，當時有給予柯文哲休息時間，但柯拒絕，且意欲自行離開偵查庭，檢察官認為柯有串證之虞，若自行離去將妨害偵查，因此決定當庭將其逮捕。