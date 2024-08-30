周末午後雷雨襲2地　下周可能有雙颱接力生成

▲周末中南部和各山區有午後雷陣雨，下周可能有雙颱接力生成。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（31日）多雲到晴，午後中南部和各山區有局部短暫雷陣雨，類似天氣維持到下周一，下周一左右可能有雙颱接力生成機會，一旦雙雙成颱，將分別是「摩羯」、「麗琵」，其中南邊熱帶系統未來是否靠近台灣，牽動降雨情況。

中央氣象署預報員陳姵安表示，周末到下周一維持多雲到晴天氣，午後中南部和各山區局部短暫雷陣雨，但侷限中南部近山區和各山區，清晨中南部有零星短暫陣雨，周末兩天午後雷陣雨可能有局部大雨機會。

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下周二起水氣增加，陳姵安指出，下周二、下周三午後中南部和各山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較周末擴大，其他以多雲為主。

下周四過後，低壓帶更靠近台灣，陳姵安表示，到時候要留意低壓帶和熱帶系統發展，以及是否靠近台灣，東半部水氣會更為增加，轉成局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部和各地山區有局部短暫雷陣雨，降雨情況要視低壓靠近狀況。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周可能有雙颱生成甚至共舞的機會，陳姵安說明，低壓帶位於菲律賓東方海面到南海，水氣都在這附近，有利熱帶系統發展，預計低氣壓有完整環流時間點，周末要隨時留意，有先發展熱帶性低氣壓機率，下周可能有生成颱風機會，預計下周一左右可觀察是否成颱。

陳姵安進一步說明，另東太平洋也有熱帶系統可能跨換日線，增強為颱風時間點可能也差不多，若東太平洋系統是以熱帶性低氣壓跨換日線後再生成颱風，也可能先生成「摩羯」颱風，下一個則是「麗琵」，要看哪個熱帶系統先成颱。

溫度方面，陳姵安表示，下周一前多雲到晴，午後雷陣雨侷限近山區和各地山區，大台北、花東縱谷、苗栗以南近山區容易有局部36度以上高溫機會，類似溫度將持續到周日，下周一雲量增加，高溫會降低1到2度左右。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）