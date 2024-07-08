葉菊蘭卸任台灣觀光協會會長　簡余晏接棒

▲台灣觀光協會會長葉菊蘭（前排右三）卸任，由現任秘書長簡余晏（前排中）接棒 。（圖／台灣觀光協會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣觀光協會會長葉菊蘭因任期屆期，台灣觀光協會今（8日）上午召開董事會一致通過，由現任秘書長簡余晏擔任會長。簡余晏說，未來將與協會夥伴全力以赴。

台灣觀光協會表示，台灣觀光協會將邁入第68年，以促進台灣觀光產業發展為目的，多年來協助觀光署於國際推廣行銷台灣，同時為業界與政府溝通的橋樑。7月8日上午召開第26屆董事會第一次會議，依據本會捐助章程，由全體董事一致通過推選簡余晏擔任會長。

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觀光協會指出，簡余晏為政治大學國家發展研究所博士，曾任台北市觀光傳播局局長、2屆台北市議員、寶島聯播網節目主持人、ETtoday政治中心主任、聯合晚報與中國時報記者，具媒體專業，於協會擔任秘書長2年多，熟悉協會會務。

▲簡余晏接任台灣觀光協會長。（資料照／記者李毓康攝）

簡余晏表示，感謝葉菊蘭以及所有董事的支持，未來將與協會所有夥伴全力以赴，為業者、觀光署及台灣觀光品牌盡心盡力。葉菊蘭也肯定簡的專業能力，能帶領協會年輕、有活力的團隊展現新風貌。

觀光協會表示，第26屆董事名單延續第25屆精神，考量行業別、區域性的平衡，兼顧推動世代傳承及永續發展的企圖。董事會議上決議推選交通部觀光署長周永暉續任名譽董事，葉菊蘭擔任榮譽會長，持續推動台灣觀光。