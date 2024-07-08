　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉菊蘭卸任台灣觀光協會會長　簡余晏接棒

▲▼ 。（圖／台灣觀光協會提供）

▲台灣觀光協會會長葉菊蘭（前排右三）卸任，由現任秘書長簡余晏（前排中）接棒 。（圖／台灣觀光協會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣觀光協會會長葉菊蘭因任期屆期，台灣觀光協會今（8日）上午召開董事會一致通過，由現任秘書長簡余晏擔任會長。簡余晏說，未來將與協會夥伴全力以赴。

台灣觀光協會表示，台灣觀光協會將邁入第68年，以促進台灣觀光產業發展為目的，多年來協助觀光署於國際推廣行銷台灣，同時為業界與政府溝通的橋樑。7月8日上午召開第26屆董事會第一次會議，依據本會捐助章程，由全體董事一致通過推選簡余晏擔任會長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光協會指出，簡余晏為政治大學國家發展研究所博士，曾任台北市觀光傳播局局長、2屆台北市議員、寶島聯播網節目主持人、ETtoday政治中心主任、聯合晚報與中國時報記者，具媒體專業，於協會擔任秘書長2年多，熟悉協會會務。

▲▼台灣觀光協會祕書長簡余晏。（圖／記者李毓康攝）

▲簡余晏接任台灣觀光協會長。（資料照／記者李毓康攝）

簡余晏表示，感謝葉菊蘭以及所有董事的支持，未來將與協會所有夥伴全力以赴，為業者、觀光署及台灣觀光品牌盡心盡力。葉菊蘭也肯定簡的專業能力，能帶領協會年輕、有活力的團隊展現新風貌。

觀光協會表示，第26屆董事名單延續第25屆精神，考量行業別、區域性的平衡，兼顧推動世代傳承及永續發展的企圖。董事會議上決議推選交通部觀光署長周永暉續任名譽董事，葉菊蘭擔任榮譽會長，持續推動台灣觀光。

ET快訊
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應
快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備
快訊／40枚飛彈狂轟烏克蘭　至少20死！最大兒童醫院炸爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

黃捷開戰韓國瑜！　大嗆：韓院長請別再夢遊

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

快訊／大雨來襲！17縣市大雨特報　下到晚上

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾又補食材　監視器抓包

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

快訊／大雷雨轟炸5縣市　防冰雹雷擊

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

快訊／北市士林區國家警報響！18縣市豪大雨特報

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

更多熱門

相關新聞

太陽會分會長槍擊案　槍手判15年定讞

太陽會分會長槍擊案　槍手判15年定讞

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓，2022年間遭人埋伏連開10槍，送醫後撿回一命。檢警逮捕天道盟北山會份子、綽號「阿昆」的男子宋宜昆，並提起公訴。最高法院8日將他重判15年有期徒刑定讞。

19歲獅子會會長：我這邊會費2萬

19歲獅子會會長：我這邊會費2萬

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

台南市國際蘭馨會會長交接卸任會長童小芸表現亮麗

台南市國際蘭馨會會長交接卸任會長童小芸表現亮麗

台韓旅客互訪恢復近7成　今年拚300萬人次

台韓旅客互訪恢復近7成　今年拚300萬人次

關鍵字：

台灣觀光協會葉菊蘭簡余晏會長國母

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面