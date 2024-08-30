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年輕人午餐不吃飯、麵「愛吃1物」　老鳥見排隊人潮驚訝！掀共鳴

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO發現午餐時間的早餐店擠滿人潮。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台人熱愛吃早餐，中式西式各有所愛，且現在的早餐店大多會營業到下午，即便睡到中午也有早餐可以吃，一名網友就指出，最近公司來了很多剛畢業的新人，發現午餐時間，他們都會到早餐店買中餐，好奇年輕人午餐都不吃飯、麵了嗎？貼文曝光，許多人點頭，「早餐店選擇多，而且很便宜」。

有網友在Dcard發文，「現在年輕人午餐都吃早餐店了嗎？」公司最近來了幾位新同事，都是剛畢業不久的新鮮人，而這群年輕同事的飲食習慣讓他很驚訝，「他們每天午餐時間，竟然都跑去買附近的早餐店吃。」

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他表示，原本以為早餐店只有在早上才會有人光顧，沒想到午餐時間也是人潮滿滿，而且清一色都是年輕人，「讓我有點好奇，現在年輕人是不是都喜歡在午餐時間吃早餐店呢？」

他坦言，早餐店確實選擇很多，從蛋餅、吐司到漢堡、輕食通通都有，但午餐時間不吃飯、麵似乎怪怪的，「可能對於年輕人來說，早餐店剛好符合他們的飲食需求吧？大家有這樣覺得嗎？你們的午餐也是買早餐店的嗎？」

貼文一出，底下網友紛紛點頭，透露選擇早餐店的2原因，選擇多樣、便宜，「我很喜歡吃早餐類的東西，放假時都吃早午餐，把午餐的預算跟早餐合在一起，這樣就能吃比較貴的套餐了」、「主要是便宜，早餐店一個鐵板麵40塊就能解決午餐了，換去自助餐是100起跳」、「午餐吃早餐店，宵夜要吃早餐店，三餐都能吃早餐店，早餐店餐點多樣化呀」、「其實，買簡單的兩份早餐，又飽又便宜，隨便吃個便當什麼的都要破百了」。

也有網友指出，「我都是睡到接近中午，吃早餐很尷尬，剛起床又不想吃感覺很油，重口味的東西，所以常常吃早午餐」、「很多早餐店早上反而沒什麼人，都是中午客滿，我們公司旁邊那間就是，午餐太晚去都坐滿」。

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