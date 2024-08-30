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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

記者陳家祥／台北報導

檢調30日上午赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等處搜索。經過4小時的搜索後，柯文哲在11點53分左右在律師的陪同下現身家門外，他嚴詞表示，「我非常坦蕩」，但今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，要求要執政當局清楚說明，今天是有什麼證據要做這動作，還是希望相信司法，但是既然他們做了，就要說明有什麼證據跟理由搜索。

▲▼民眾黨主席柯文哲住家遭檢調搜索後，步出家門前往廉政署訊問。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲住家遭檢調搜索後，步出家門前往廉政署訊問。（圖／記者陳家祥攝）

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