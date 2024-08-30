京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、助理遭羈押禁見

▲台北市議員應曉薇涉嫌收賄，遊說柯市府放寬京華城容積率。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北京華城案連環爆，市議員應曉薇遭檢調發現疑似收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額約4500萬，助理吳順民還幫忙領錢存入其他戶頭，因此3人在28日訊後均遭北檢聲押禁見。北院29日召開羈押庭，認為應曉薇及助理吳順民涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，雙雙裁定羈押禁見。

應曉薇在羈押庭應訊時否認犯罪，並保證配合檢方後續偵辦。她表示，有跟朋友去陶朱隱園跟沈慶京吃飯談事情，但從沒為了京華城案辱罵任何官員，她向來把公務員視為老師、謙卑請教。

對此，助理吳順民也否認知悉或參與應曉薇收賄，僅稱是提供自身專業協助處理陳情案，在本案沒有公務員身分。不過，北院審酌後，仍在深夜至凌晨先後裁定2人羈押禁見。

檢察官調閱歷年相關會議、公文，懷疑京華城容積案幕後有黑手，分析金流發現，威京集團在2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道，分批、多次匯款給應曉薇，再由應利用職權向柯市府遊說，放寬京華城容積率。

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

檢調進一步追查金流，發現沈慶京多次匯款給應曉薇，總金額約新台幣4500萬元，再由應曉薇指示助理吳順民分批提領，並存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。

檢方掌握具體事證後，原計畫於28日發動搜索，但提前一步得知應曉薇將於27日晚間從台中搭機出境香港，因此立即出動攔截，將應曉薇拘提到案，隨後兵分48路展開搜索，並約談18人到案說明。其中，由於應曉薇、吳順民曾經手不法金流，且有逃亡串證之虞，因此被法院裁定羈押禁見。

▼台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

▼應曉薇遭羈押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）