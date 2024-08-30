　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、助理吳順民遭羈押禁見

▲▼國民黨台北市議員應曉薇遭搜索約談。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市議員應曉薇涉嫌收賄，遊說柯市府放寬京華城容積率。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北京華城案連環爆，市議員應曉薇遭檢調發現疑似收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額約4500萬，助理吳順民還幫忙領錢存入其他戶頭，因此3人在28日訊後均遭北檢聲押禁見。北院29日召開羈押庭，認為應曉薇及助理吳順民涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，雙雙裁定羈押禁見。

應曉薇在羈押庭應訊時否認犯罪，並保證配合檢方後續偵辦。她表示，有跟朋友去陶朱隱園跟沈慶京吃飯談事情，但從沒為了京華城案辱罵任何官員，她向來把公務員視為老師、謙卑請教。

對此，助理吳順民也否認知悉或參與應曉薇收賄，僅稱是提供自身專業協助處理陳情案，在本案沒有公務員身分。不過，北院審酌後，仍在深夜至凌晨先後裁定2人羈押禁見。

檢察官調閱歷年相關會議、公文，懷疑京華城容積案幕後有黑手，分析金流發現，威京集團在2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道，分批、多次匯款給應曉薇，再由應利用職權向柯市府遊說，放寬京華城容積率。

▲▼快訊／沈慶京列京華城案被告　面帶微笑步入北檢。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

檢調進一步追查金流，發現沈慶京多次匯款給應曉薇，總金額約新台幣4500萬元，再由應曉薇指示助理吳順民分批提領，並存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。

檢方掌握具體事證後，原計畫於28日發動搜索，但提前一步得知應曉薇將於27日晚間從台中搭機出境香港，因此立即出動攔截，將應曉薇拘提到案，隨後兵分48路展開搜索，並約談18人到案說明。其中，由於應曉薇、吳順民曾經手不法金流，且有逃亡串證之虞，因此被法院裁定羈押禁見。

▼台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼京華城案，台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

▼應曉薇遭羈押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼應曉薇遭羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

ET快訊
快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見
快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押
陸選手國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化男揪「換妻毒趴」不爽妻被白玩　仙人跳把朋友打成豬頭

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、助理遭羈押禁見

釐清律師正當行使訴訟防禦權與洩密罪界線　檢辯學交流提具體建言

快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見

鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬油輪「3人墜艙間」釀1死2傷　海巡吊掛救援

快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押

快訊／台南23歲女「跳嘉南大圳」疑夫妻吵架　老公急拉人報案

保發中心處長嗆「立法院我的地盤耶」　北科大碩士生道歉錄音曝光

快訊／高雄女「頭部瘀傷」陳屍商旅浴缸！男友依殺人罪解送

彰化雪納瑞犬走失50天！神明指示「被人撿走」　女主人懸賞2萬

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

高雄商旅情殺案情逆轉 男友落跑藏身新竹被逮

高雄環球影城火警　數百人急撤離逃生

彰化男揪「換妻毒趴」不爽妻被白玩　仙人跳把朋友打成豬頭

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、助理遭羈押禁見

釐清律師正當行使訴訟防禦權與洩密罪界線　檢辯學交流提具體建言

快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見

鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬油輪「3人墜艙間」釀1死2傷　海巡吊掛救援

快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押

快訊／台南23歲女「跳嘉南大圳」疑夫妻吵架　老公急拉人報案

保發中心處長嗆「立法院我的地盤耶」　北科大碩士生道歉錄音曝光

快訊／高雄女「頭部瘀傷」陳屍商旅浴缸！男友依殺人罪解送

彰化雪納瑞犬走失50天！神明指示「被人撿走」　女主人懸賞2萬

蕭翔文帕運跆拳道奪銅　場上援助對手暖心一幕獲好評

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

彰化男揪「換妻毒趴」不爽妻被白玩　仙人跳把朋友打成豬頭

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

85度C外帶蛋糕「直接放塑膠袋」！店員辯沒紙盒　官方回：私訊

全球最高片酬男星出手！李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、助理遭羈押禁見

KIA「小改款Sorento休旅車」台灣現身！質感精進預告第4季發表

早起嘴巴又臭又苦？　醫曝「5種疾病」警訊

LINE Keep下架前沒備分？官方曝「最後救援方式」　只到11月28日

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

驚悚行車糾紛！男持安全帽嗆聲遭「來回輾2次」

即／台南女跳嘉南大圳疑夫妻吵架　老公急報案

即／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押

菸稅可補癌症照料！他不滿加熱菸卡關　千人上街討公道

處長嗆「立院我的地盤」　北科大碩士道歉錄音曝

把罰單當支票開！士檢深夜聲押1警員　法院裁定出爐

即／高雄環球影城火警　數百人急撤離逃生

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

即／高雄女陳屍商旅浴缸！男友依殺人罪解送

女喪命浴缸大逆轉　3滴血+詭異趴姿成關鍵

更多熱門

相關新聞

柯文哲認跟沈慶京陶朱隱園唱歌　曝原因：財團老闆也是市民嘛！

柯文哲認跟沈慶京陶朱隱園唱歌　曝原因：財團老闆也是市民嘛！

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨依違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請將國民黨議員應曉薇、京華城負責人沈慶京和應的助理吳順民3人收押禁見，沈慶京則發聲明反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄。對此，柯文哲表示，自己看到新聞也嚇一跳，他就直接跟檢察官講是誰。至於被爆料曾經跟沈慶京在陶朱隱園唱歌聚會，柯文哲也承認，當時沒選上，他說要慰勞一下，「對我來講，財團老闆也是市民嘛！」

曝應曉薇6年幫開30場協調會！　趙怡翔：京華城案「全職議員」

曝應曉薇6年幫開30場協調會！　趙怡翔：京華城案「全職議員」

沈慶京遭聲押！　威京集團二度發聲明稿

沈慶京遭聲押！　威京集團二度發聲明稿

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

趙少康：不信柯文哲與沈慶京無對價關係

趙少康：不信柯文哲與沈慶京無對價關係

關鍵字：

京華城應曉薇沈慶京威京

讀者迴響

熱門新聞

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

妹子看房找到針孔！真相超可怕：前房客偷裝

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

與孫安佐拳賽不打了！韓森曝《拳願》黑幕

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面