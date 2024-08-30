「金牌創世代」決賽十強揭曉！實力堅強讓人想跳舞　全女子搖滾樂團表現高水準

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由「台灣啤酒」舉辦的「金牌創世代」原創音樂徵選活動一年比一年受矚目，今年迎來了第三屆，這場音樂大賽因挖掘台灣音樂新星累積了好口碑，吸引眾多原創音樂人參賽，參賽曲風多樣，從流行到搖滾都有，參賽者不僅要突破重重關卡，更要通過業界重量級評審的嚴謹考核，競爭可謂相當激烈，經過一番激烈角逐，最終十強名單終於揭曉！

「金牌創世代」邀請到台灣音樂界重量級評審，有「董事長樂團」主唱吉董、「傷心欲絕」吉他手官靖剛、「貴人散步音樂節」創辦人KK葉宛青、「跳蛋工廠」音樂總監潘信維、「浪人祭」主辦人蕭達謙等人，他們不僅親自聆聽每一首原創作品，還給予十強選手最真實的回饋與表演建議，快一起看看評審的複賽賽後分析，揭曉晉級到金牌創世代決賽的十強，發掘能夠直擊你心的音樂創作吧！

進入決賽的十強都讓評審們相當驚豔，團員都很年輕的「PALLAS」樂團充滿青春氣息，評審大讚「音樂成熟度、和聲準確度都很好」，帥氣的主唱更讓評審聯想到金城武的哥哥，覺得賞心悅目；接著，台味十足的「混亂之島」則直接傳達飲酒抒發心情，評審們對他們的創作給予高度讚賞「歌曲非常符合台啤」，並建議主唱決賽可以穿得像《城市獵人》會更搶眼；「鯊魚煙囪」則以其獨特的Funk音樂風格征服了評審，評審認為「每個樂手都很有實力，音樂會讓人想跳舞」，期待他們在決賽中能有更令人驚艷的表現。

「辣鄰居」表現穩定，評審們期待決賽時可以看到他們有更辣一點的曲風和表現，讓觀眾眼前一亮；在初賽就讓人印象深刻的「應聲倒地」，評審們對他們的歌詞、旋律以及主唱的表現讚譽有加，評審大讚「旋律線至今還在我的腦海裡，是我評分最高的團體」，展現了極為純粹的音樂魅力。

曾出過專輯的全女子搖滾樂團「DIZLIKE」在獨立樂團中已小有名氣，這次的高水準演出，讓評審驚呼根本就是「降維打擊」，演出的完整性很高，吉他手也很強；「東波EASTWAVE」樂團則是以音樂具有市場性脫穎而出，評審建議加入配唱讓音樂更有層次，可以讓更多人理解、感受會更好。

「無幸所得」樂團讓評審印象深刻的地方是一群很年輕的樂手，想要臨摹’90年代的人玩音樂，尤其是吉他手很像吉他御宅族，技巧實力很強，建議決賽時整體的細節再加強會更好；造型很搶眼的「失望人生」則帶來很洗腦的音樂，評審說「長得帥帥的卻唱自己長得很醜，覺得有對比、有落差，演出的感覺很直接」；另一團「Mace’pa & Lalan」則以輕鬆享受玩音樂的氛圍得到評審青睞，大讚「這一個樂團很放鬆，很做自己」。

十強選手在複賽的精彩表現已經讓我們大飽耳福，接下來進入白熱化的決賽更是讓人期待萬分！台灣啤酒透過「金牌創世代」原創音樂徵選活動，為新世代音樂創作者搭建一座通往夢想的舞台，考驗人氣及實力的決賽將於10月5日在台中烏日啤酒廠隆重登場，屆時，十強選手將傾盡全力展現音樂才華，非常期待他們的震撼表現！當天活動為免費入場，更有台啤相關優惠及各式現場活動，邀請大家一同到現場同樂，舉杯見證創世代新星的誕生！

【2024金牌創世代 原創音樂徵選】

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