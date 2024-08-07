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拿金牌了啦！暢飲台啤正是時候！7-11多入優惠82折加價再把「限量小車」帶回家

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲台灣啤酒8/7~9/3推出7-11多入裝優惠以及加價購活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

緊張刺激的運動賽事總是讓人心跳加速口乾舌燥，隨著比賽尾聲降臨，三五好友相約共飲歡慶奪金，或是獨自在家大灌一口冰涼的啤酒，酒液滑過喉頭的感覺，讓緊張時刻瞬間暢快起來！就近到超商買啤酒讓冰涼暢快的感覺更上一層樓，這次台灣啤酒聯合7-11集結最道地的金牌台啤、經典台啤以及新品金牌ONE和台啤特釀系列，推出了多入裝優惠及令人驚喜的加價購活動！

8/7~9/3只要在超商購買指定品項的台啤多入裝就可以享有82折的優惠價！超狂優惠內容除了喝金牌拿金牌的台灣氣勢外，還有絕對不容錯過試試看新推出的金牌ONE和社群爆紅的台啤特釀系列，一定要趁這次優惠囤貨嘗鮮！▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲台啤迴力車細節超精緻，是近年來難得的稀有周邊。

緊張時刻怎麼能錯過大口喝下啤酒暢快舒爽的好機會！台灣啤酒以因為來自在地才有的「產地新鮮直送」理念贏得廣大好評，這次加價購更加碼推出台啤迴力車及可愛的經典PG公仔。

值得注意的是，這次推出的直送迴力車做工超精緻！合金車細節一點都不馬虎，車門可以開、還有迷你酒瓶，被認為是近年來難得的稀有周邊！喜歡一手一手買台啤的人一定會喜歡，車上滿載整箱玻璃瓶台啤，彷彿將新鮮啤酒直接送到你家門口！

迴力車共有三種版本可供選擇，分別對應台啤的經典、金牌和18天啤酒，對於玩具控和小廢物控來說，是千載難逢的收藏機會！

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲PG公仔甜美系列有兩款可選。

而PG公仔甜美系列也有兩款隨機盲盒，分別是夏日綠白款及經典白綠套裝，這些可愛的公仔穿上代表台灣熱情洋溢的台啤辣裝，為你加油打氣！

只要購買6入經典台啤、6入金牌台啤、4入金牌台啤、6入金牌ONE、4入金牌ONE、4入向陽IGA、4入橙喚NEIPA、4入清香美人等指定品項就能以149元加價購超稀有的台啤迴力車或的PG公仔喔！

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲可愛的公仔穿上熱情洋溢的台啤辣裝，為你加油打氣。

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲把握時間暢飲金牌ONE和社群爆紅的台啤特釀系列，還能將療癒小品帶回家。

而這次多入裝優惠行列也加入了新品金牌One，想控制身材又想感受暢快口感的人最適合金牌ONE，傳承金牌啤酒釀造基礎，保有正統啤酒醇厚風味又有著顛覆過去的爽快口感，採用100%全麥釀造出零糖質的新世代啤酒，口感更清爽帶勁！

而台啤特釀系列則是利用特選優質原料及職人匠藝釀造工法，釀製出風味獨具的特色啤酒，喜歡調酒又不喜歡太甜膩口感，具有果汁風味又保有啤酒花香氣的NEIPA一定能擄獲你的心，特釀橙喚NEIPA 6.5%則是一款新英格蘭IPA啤酒，帶有熱帶水果風味又沒有IPA苦味，是款能讓人輕鬆品飲的特色酒款。另外，特釀向陽IGA 9%是一款義式葡萄艾爾／Italian Grape Ale，選用果香味濃郁的艾爾酵母及啤酒花，採二重釀造工藝釀製過程加入白葡萄汁融合麥汁共同發酵，帶出氣泡白酒般的風味氣息，搭配起司、海鮮料理更是別有風情。

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／台灣啤酒提供）

▲台啤特釀系列是台啤利用特選優質原料及職人匠藝釀造工法，釀製出風味獨具的特色啤酒系列。

新上市的台啤特釀清香美人則是以日本清酒概念發想而生的SAKE ALE（清酒艾爾啤酒），嚴選來自台灣好米故鄉─烏溪糧倉的高品質「清香美人米」釀製，融合清酒釀造工藝，賦予獨特花果吟釀香與果酯香氣，圓潤口感兼具氣泡清酒般雅緻迷人，是款有如吟釀等級的清酒風味啤酒！

▲▼台灣啤酒,台啤迴力車,PG公仔。（圖／資料照）

▲車上滿載整箱玻璃瓶台啤，彷彿將新鮮啤酒直接送到你家門口。

今年夏天運動好手們、啤酒控、小廢物收藏家們預備備！把握這次7-11限定台啤多入裝系列優惠盡情嚐鮮暢飲台啤正是時候！體驗各種特色啤酒還能把限定復古又經典的台啤迴力車及公仔帶回家，無論是喜歡經典口味，還是想嘗試新穎風味，多種風味的台啤都能滿足歡聚時刻！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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