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韓男打開未婚妻筆電　驚見她「交往做愛57男」實戰Excel超崩潰

男婚前打開未婚妻筆電，驚見她曾交往做愛57男！還製成Excel報告已崩潰。（翻自《KBS》畫面）

▲男子打開未婚妻的筆電，卻發現未婚妻過去曾交往、做愛57名男子的紀錄。（翻自《KBS》畫面）

圖文／鏡週刊

南韓《KBS》旗下JOY台的一檔節目「戀愛敗犬」，近日節目中介紹一名可憐男子的遭遇，該名男子指出，在結婚前的準備期間，意外打開未婚妻的筆電，卻驚見未婚妻過去曾交往、做愛57名男子的「紀錄」，未婚妻甚至把這些過往製成Excel表格報告，讓男子當下非常崩潰。

節目中介紹這名男子，和未婚妻交往2年，兩人也決定論及婚嫁。就在婚前100天左右，兩人為了準備製作結婚請帖及發送名單，於是他到女方娘家，並使用未婚妻的筆電。不過男子在筆電中，發現未婚妻的一份「大學時期檔案」，男子出於好奇打開，但內容卻直接把他嚇傻。

男子看到這份檔案中，寫著滿滿的未婚妻的交往紀錄，原來未婚妻把每一任男友與一夜情對象，全部記錄下來，甚至做成Excel表格。內容除了紀錄男友們的姓名與年齡，還記錄男友的身分背景、與男友認識的過程、評論男友的性格等，內容相當詳細，等於是一份非常專業的報告。男子也細數，出現在報告中的男友們，多達57人。

男婚前打開未婚妻筆電　驚見她曾交往做愛57男！還製成Excel報告已崩潰

▲男子稱，看到這份「報告」後他相當震驚，因為未婚妻給他的印象，一向以來都是「清純」形象。（翻自《KBS》畫面）

男子稱，看到這份「報告」後他相當震驚，因為未婚妻給他的印象，一向以來都是「清純」形象，完全沒有想到女友的性生活如此滋潤燦爛。因此男子得知未婚妻的另一面後，感到非常崩潰。

就有人認為，如果今天他是這名男子，也一樣會感到崩潰，甚至想要馬上跟女友結束這段關係，自己很難接受女友「欺瞞」的狀況。而且女友雖然交往57人是過去式，這數字很驚人，但更讓人驚訝的是，女友竟然整理成表格報告，這是一般人不太會做的事。另外也有人認為，這名女友的作法，就好像是在蒐集獎盃一樣，一種炫耀心理。


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