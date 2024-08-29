阿里山鄉首座老人食堂　緊鄰遊樂園民宿區

▲阿里山首座老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山鄉首座老人食堂今29日正式成立，阿里山鄉長高瑞芳、阿里山鄉中正村長林孝州、中山村長朱海良、阿里山聯合社區發展協會蔡惠櫻理事長等人聯合為阿里山(中正、中山、香林)社區發展協會老人食堂揭牌，宣布阿里山老人食堂熱鬧開張。

嘉義縣社會局指出，阿里山老人食堂位在阿里山遊樂園區民宿聚集處，附近就是阿里山火車站，藉由共餐服務關懷在地長者，實現老老互照、活耀老化目標，鼓勵民眾帶著長輩走出家門活絡筋骨，一同用餐交流。

113年7月起老人食堂食材補助由每人一餐30元提高為35元，讓更多長輩享受更佳用餐體驗，今日落成的食堂由阿里山聯合社區發展協會蔡惠櫻理事長與社區幹部積極促成，將中山村老人亭活動中心改建成食堂，在113年申請「作伙吃有厝味」老人食堂計畫補助，廚房設施設備獲補助15萬元，每年補助食材費最高1萬7500元，固定在每周四為社區長輩們提供午餐，服務約35位長輩。

社會局說明，嘉義縣18鄉鎮市照顧據點(老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C、醫事C)涵蓋率已達到73.67%，其中阿里山鄉(社照C1處、醫事C1處、原住民文化健康站7處)扣除重複村涵蓋率達到91.66%，代表12村中已有11個村有相關老人照顧據點。縣府將會與公所、社區合作建構社區服務體系，讓長輩在自己熟悉的環境安心享受老年生活，落實在地老化。