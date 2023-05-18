超疼孫！浩角翔起陪長輩用餐　阿嬤「唯一的雞腿」幫加菜

▲浩角翔起前往食堂為長輩打菜，並陪伴長輩用餐。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

天主教中華聖母基金會長期在老人比例較高的偏鄉和部落，為弱勢長輩提供送餐與共餐服務，藝人浩角翔起也特地前往六腳暖暖老人食堂，除了陪伴長輩享用美食，也參與準備飯菜的工作，讓超過50位以上長輩們又驚又喜。

浩角翔起日前到了六腳暖暖老人食堂，盼能拋磚引玉，一起支持基金會老人食堂服務，讓長輩們都能飽餐一頓。倆人也接下不同任務，不只接下烹調超過50人餐點的任務，浩子帶領阿公阿嬤們用餐前勁歌熱舞。同時，浩子更大讚食堂的餐點很有溫度，回到台北還會想念食堂的飯菜；阿嬤還將自己唯一的雞腿夾給阿翔，疼孫的樣子嶄露無遺。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏則提到，社會資源並不平均，嘉義偏鄉常能看到老人家獨自在家，將就著吃反覆加熱好多天的飯菜，但人老不該只能「將就」的生活，偏鄉、部落的長輩也可以有「高品質、完整的」照顧。

黎世宏說，基金會用「食堂伙食」作為誘因，讓長輩願意走出家門來到食堂，營養師規劃菜單，廚師新鮮現煮四菜一湯，比家裡吃的還豐盛，一餐僅收35元，全台最低價，經濟弱勢者皆免費；健康、營養的飯菜，穩定長輩的慢性病，還在食堂得到滿滿人情味的關懷。

浩角翔起也呼籲大眾，一起支持基金會老人食堂的服務，讓身體不便、經濟辛苦的長輩也都能吃飽、吃好。

黎世宏指出，食堂的設立不僅照顧讓嘉義的偏鄉、部落老人家，還有更多辛苦、弱勢的家庭，「用一個食堂，照顧一個鄉鎮、一個部落」，目前五個食堂每天服務超過500位長輩，整年送出近14萬份餐，但近1200萬的服務經費，全依賴大眾的愛心捐款，無任何政府補助。