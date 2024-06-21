阿公曾1周沒飯吃！「一鍋湯連吃兩餐」　老人食堂成珍貴所在

▲天主教中華聖母基金會老人食堂幫助偏鄉長輩。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

記者張乃文／台北報導

「今天午餐要吃什麼？」年輕人每天中午腦中浮現的問題，外送平台一點，吃飯這件事易如反掌。但嘉義偏鄉的長者因為身體功能衰退、不便外出，一個罐頭可能就連吃數天。天主教中華聖母基金會發現，服務的長輩中，有75%常反覆加熱隔夜飯菜等，引發一連串問題。不過，有阿公因為基金會提供的老人食堂，能穩定生活品質。

嘉義偏鄉的長者因為身體功能衰退、不便外出，一個罐頭可能就連吃數天，讓「吃飯」這件事，無形中增加高齡長者的考驗，長時間累積，出現營養攝取失衡，引發一連串慢性病。一位阿榮阿公因為不太識字，國小畢業後就到外地工作，一路待過工廠等粗工，曾一次工傷意外，一隻手指被截斷，尋覓工作不順。輾轉從外地到回到嘉義市區。

阿榮阿公當街友三年多，以公園、車站、路邊屋簷下為家，三餐不繼，曾長達一個禮拜都沒有吃東西，喝水龍頭的水止餓。他說「那時真的肚子很餓，都沒力氣，好險有個善良人給我便當。」阿公回憶過往歷歷在目。回到鹿草老古厝住後，阿公常煮一鍋湯連吃兩餐。

鄰近的親戚幫忙阿公申請基金會食堂服務，基金會社工準備生活物資，讓阿公能節省開支，穩定生活品質。對他來說，中午食堂開飯，好好吃一餐，是珍貴且恬淡的。

▲▼許多長輩一鍋湯就分成好幾餐吃。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲老人食堂準備四菜一湯，給足長輩營養需求。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，「長者的三餐更需要營養！」實際服務現場探訪長輩，常看到未妥善保存的食物，有蒼蠅和螞蟻等。他說，基金會所服務近6成的長輩多為獨居、兩老相依，縱使與子女同住，但白天時，子女大多都需外出工作，長輩的白天的餐只能靠自己，這是真實偏鄉長者迫切、真實的樣貌。

黎世宏提到，透過「吃飯」這件事讓長輩能走出家門、走進社區，提升人際互動機會，讓身體不便、經濟辛苦的長輩、弱勢的家庭能吃飽。他分享，基金會的老人食堂提供長者四菜一飯一湯，且是健康現煮的飯菜，穩定長輩的慢性病，更補足每日需要的營養。