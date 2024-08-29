南韓深偽技術犯罪「合成A片」意淫　校園200名師生受害

▲Telegram上出現以製作深偽技術合成性剝削影片為目的的對話群組。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球人工智慧（AI）技術發達，相關人體圖像合成「深偽技術」犯罪手法層出不窮，以現有圖像合成為性剝削影片，透過社群平台Telegram散播，如今在南韓傳出多件受害案例，網路上甚至流傳受害學校名單，且還有女兵因此受害。統計指出，目前在南韓校園，約有近200名師生通報受害。

根據《韓聯社》，針對近來許多女性因在網路社群上傳生活照，導致臉部特徵遭有心人士透過深偽技術合成製作性剝削影片，南韓教育部緊急籌組專案小組（TF），受理相關的受害案件，而透過來自17個市與道教育廳的統計，從今年1月起至今，一共接獲196件受害案例，其中學生占186例、教職員占10例。

在這群受害的學生案例中，小學生有8例、中學生有100例、高中生有1例；至於在受害的教職員案例中，9名教職員來自中學、1名教職員來自高中。

上述共186件案例中，目前已有179件通報司法機關進行搜查。

針對如今深偽技術合成淫亂影像的犯罪手法在南韓如此猖獗，南韓女性家族部次長申英淑指出，主要是因為社群平台Telegram成為散播淫亂合成影像的犯罪溫床，而Telegram又因為伺服器設置於國外等因素，使得南韓警方難以申請調查或要求刪除，才會導致問題變更嚴重。

先前首爾大學才於今年5月爆出規模類似N號房的犯罪事件，40歲朴姓男子、31歲姜姓男子等兩名畢業生拿校內61名女性的照片合成製作裸照、性剝削影像，接著散播至Telegram聊天室供會員自慰，當中有數名男子涉案。

首爾中央地方法院昨（28）日在一審針對28歲朴姓男子（共犯）進行判決，判處該名共犯5年有期徒刑。

另外，南韓執政黨國民力量也表示，有意將現有深偽技術犯罪的最重5年徒刑，修改至最重7年徒刑。