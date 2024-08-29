女陳屍商旅浴缸！心肌梗塞變情殺　「3滴血+詭異趴姿」成逆轉關鍵

記者吳奕靖、吳世龍、賴文萱／高雄報導

命案大逆轉！一名49歲女子昨（28日）中午陳屍高雄市知名商旅浴缸內，由於身上無明顯外傷，起初判斷應為心肌梗塞，不過，檢警相驗之後在現場發現「詭異三滴血」，以及她是以趴姿陳屍浴缸，懷欵有他殺可能。後續調閱監視器後，發現死者是跟男友一起入住，認為案情不單純，組成專案小組後，在新竹將死者男友拘提，帶回高雄偵訊釐清。

▲高雄市三民區一間知名商旅發生命案，嫌犯為死者男友 。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生28日中午左右，救護人員到場後，確認女子已死亡，警方初步勘查，房門是由內上鎖並未遭破壞，且房間內部陳設也沒有凌亂跡象，加上死者身體沒有外傷，原先初步排除外力因素介入，初步判定死因疑為心肌梗塞。

但檢警勘驗現場，在房間門把跟地板發現3滴血跡，同時死者的死狀也非常詭異，因為整個人是趴在浴缸裡頭，並非是正面，且拉起時沒有冒泡泡，與一般溺斃不同。警方懷疑命案不單純，調閱監視器果然發現死者是和友人一起入住，懷疑她是遭人殺害。

▲高雄市三民區一間知名商旅發生情殺命案，警方到場採證 。（圖／記者吳世龍攝）

警方調閱監視器之後，發現有一名男子在昨天（28日）上午匆匆離開房間，因此將這名男子列為重要關係人，進一步調查該名男子是死者的顏姓男友。詭異的是，顏離開商旅後，捨棄鄰近的高雄火車站搭車，反而先騎機車往北到湖內，再搭台鐵到台南高鐵站，轉搭高鐵前往新竹，警方懷疑刻意變換交通工具試圖製造斷點。

警方最後在新竹的另一家旅館將顏拘提到案，目前檢警認為死者男友涉案重大，但顏到案後供詞反覆，犯案動機及行兇手法，都有待檢警進一步追查。