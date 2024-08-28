獨／「鋼鐵傘兵」秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

▲秦良丰在今天退伍了，受傷之後再度穿上迷彩服 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2018年漢光演習，航特部上兵秦良丰跳傘時，因為主傘副傘都沒開，從近400公尺的高空直接墜落地面，幾近全癱，近年來恢復良好，已經可以行走，甚至被稱為「醫療史上的奇蹟」，經過6年的時間，今天（28日）他再度穿上迷彩服軍裝後退伍了！

秦良丰今天下午穿上迷彩服，回到旗山特指部營區領退伍令，同袍還幫他舉辦歡送會，秦良丰覺得非常開心，而且前一天試穿迷彩服時，還特別要求要穿整套，足見他對自己的退伍也非常重視。事實上，他的父親秦天人在7月間接獲國防部通知，表示因為秦良丰無法參加鑑測，所以必須在8月底退伍。

秦良丰近幾年從一開始被判定全癱開始，到現在被視為「醫療史上的奇蹟」，現在可以自行起身，繞行醫院一周或是到衛武營進行復健。退伍之後，他將在軍方醫院擔任心輔工作，同時還可以支領薪水。一路走來，秦父感激地說：「國軍已經盡全力幫忙了，我們都能接受」。

▲秦良丰在今天退伍了，受傷之後再度穿上迷彩服 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧這起意外，2018年5月17日漢光演習預演，航特部上兵秦良丰在台中清泉崗執行空降跳傘操演時，因為主傘、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，秦良丰被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療，加上秦良丰堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健，也因為通過各項考核，被軍方晉升下士。

雖然秦良丰從原本幾近全癱，到可自主呼吸、進食、走路，漫漫復健路已邁入第6年，現在更可以靠著輔助器材練習走路，而退輔會也計劃幫秦良丰出書，紀錄下這一段艱辛的心境歷程，並鼓勵大家堅持到底、不要放棄。