颱風珊珊登陸　宮崎縣「刮龍捲風」！10人以上緊急送醫

▲颱風珊珊進逼，日本宮崎縣颳起強風。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年第10號颱風「珊珊」稍早於今（29）日上午從九州鹿兒島縣薩摩川內市登陸，且維持強大威力持續北上，預估將帶來驚人的風雨。不過，颱風早在昨（28）日就陸續帶來災情，其中位於九州的宮崎縣便刮起疑似龍捲風的強風，造成部分地區停電、民宅玻璃窗碎裂，或是冷氣機墜落等災情。

根據《日本放送協會》、《宮崎放送》，宮崎縣宮崎市指出，從28日中午至29日上午6時，已接獲160多件颱風災情的相關通報，其中住宅受損件數占最多，達到69件，其餘為辦公室或倉庫等建築物受害（35件），至於通報受傷的件數為22件，而住宅出現受損的主因，其中有7成是「突風」（突然刮起的強風）所造成。

從NHK的拍攝鏡頭可以看到，位於宮崎市JR南宮崎站附近的地區，從29日上午6時40分起，接到一整排建築物的玻璃窗碎裂、外牆遭強風吹損，路上散亂雜物。至於在宮崎市恒久地區，當地居民拍下住宅受損的情況，包括門和柵欄遭強風吹飛，室外冷氣機則被強風吹落砸毀。

至於宮崎市的城ケ崎地區，則有公寓大樓的房間屋頂慘遭強風吹落，導致電線等外露。

根據日媒《讀賣新聞》，宮崎市消防局指出，JR南宮崎站附近28日晚間10時50分接獲民眾通報，表示建築物玻璃窗因颳強風而破裂，街道上散落著磚瓦、樹木，造成10人被送急診治療；距離南宮崎站以北5公里的佐土原町則是刮起疑似為龍捲風的強風，造成當地住宅損壞；至於宮崎市隔壁的西都市，則是從29日凌晨1時20分，接獲來自市區的市民通報磚瓦遭吹飛、玻璃破裂等，電線桿和自動販賣機更被強風吹倒。

針對宮崎縣在颱風登陸前夕颳起強風，宮崎地方氣象台指出，由於機亂雲通過，導致容易發生龍捲風。