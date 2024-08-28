台中惡狼「每月60萬」包養女高中生！遭拒改一次5000　激戰完封鎖

▲曾姓男子誆稱每月60萬包養少女，詐騙性交易遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者閔文昱／綜合報導

台中市一名曾姓男子，經由交友軟體認識一名17歲的女高中生「小芳」，並以每月60萬元的價格誆稱要包養她，遭對方拒絕後，他改以每次5000元的價格提議單次援交。然而，在完成交易後，曾男卻以忘記帶錢為由，未如約支付款項，還將小芳封鎖，經法官審理後，認定曾男用訛詐手段騙取未成年少女與其性交易，判處1年半徒刑，可上訴。

根據台中地院判決書，曾男在與小芳聊天時得知對方缺錢，於是炫富並提議每月60萬元的價格包養她。然而，當小芳拒絕後，他改為唆使少女與他進行單次援交，一次5000元，並獲對方同意。

2人到汽車旅館完成交易後，曾男卻假裝忘記帶錢，為了安撫小芳，他誆稱將這次的援交金額提升到2萬元，並約定隔日在台中市某超商當面交款，不過曾男未如約出現，最後甚至將小芳封鎖，讓小芳憤而向台中市警方報案。

對此，台中地院審理此案時，曾男坦承與小芳進行性交易，但辯稱因不滿小芳的服務，才拒絕付款。然而，法官認為，即使曾男對此次性交易不滿意，他應該當下反映，重新協商價格，但他卻假裝提高金額，又未依約付款，還封鎖了小芳，這與常見的性交易模式不同，顯然一開始就沒打算給錢。

此外，曾男的律師聲稱，小芳本來就在交友網站尋求賣淫機會，但法官並未採信其主張。反之，法官認為是曾男不斷慫恿小芳才促成交易，根據兩人的對話記錄，小芳告訴曾男她對與他進行性交易仍心存疑慮且猶豫，因此法官認定曾男利用小芳涉世未深，且有金錢需求的處境，訛稱願支付高額對價，欺瞞引誘小芳出面性交易，之後藉故不付款，因此依據「引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪」判刑1年半，可上訴。