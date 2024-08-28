竹山天梯園除草工人「摔落2層樓高」邊坡　消防及時救援保命

▲除草工人於竹山鎮天梯作業時，不慎跌落邊坡受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名除草工人27日於竹山鎮天梯園區（地心谷）作業時，不慎自約2層高的斜坡跌下，頭頸撞傷流血，消防隊及救援人員費時超過半小時趕往偏遠現場後，以繩索斜降至工人墜落處，再協助傷者返回平台處後給予緊急處置並送醫，化解危機。

南投縣消防局第三大隊竹山分隊指出，於昨日下午2時21分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱位於竹山鎮天梯（地心谷）有除草工人不慎跌落6至7米深的山谷，立即出動器材車及救護車、消防人員7名，攜帶繩索等救助裝備前往搶救；由於路程需30分鐘以上，消防隊同時聯繫園方人員拍攝現場照片，供搶救人員了解現場狀況以做事先準備。

消防人員到達天梯園區時，由園方引導至現場，發現該名除草工人俯臥於斜坡下方，先以繩索斜降至該處、評估傷者狀況：頭部因撞擊導致明顯的腫脹及流血，頸部疼痛，所幸意識清醒，並得知傷者原受雇在園區內除草，卻跨出園區以致不慎滑落邊坡，幸好未再滑落更深的山谷，否則後果不堪設想。

因該傷者為高處墬落傷，救援人員先以頸圈固定，再由救助人員在繩索確保下，協助傷者至平台處後進行清洗傷口、包紮止血等，隨即送往竹山秀傳醫院救治；竹山分隊呼籲民眾，於山上從事除草工作時除自身護具防備，也要注意周邊環境安全，以避免發生危險。