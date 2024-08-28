郝、柯市府遭爆「官員索賄」！律師指案情恐擴大：最重判無期徒刑

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郝、柯市府遭爆「官員向沈慶京索賄」！律師：恐判無期徒刑

▲威京集團主席沈慶京指控前兩屆台北市府官員索賄。（圖／記者季相儒攝）

▲威京集團主席沈慶京指控郝市府、柯市府皆有官員索賄。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

京華城案檢廉今（28日）搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京住處等地，並傳喚約談沈慶京等人。沈慶京下午反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄，該查的是貪瀆的公務員。對此，律師黃帝穎指出，若沈慶京的指控屬實，即使官員未收到賄賂，依《貪污治罪條例》也可能構成重罪，最重可判處無期徒刑。

沈慶京今天下午在聲明中指出，自己從未送過官員紅包，柯文哲也從未索求，反而是柯市府的一位官員透過他人來明示索賄，他立刻拒絕，才導致京華城案不斷遭到報復。同樣地，郝龍斌市府也有官員來要錢，也被他拒絕。

▲威京集團主席沈慶京因京華城容積率變更爭議遭檢調約談。（圖／記者湯興漢攝）

▲威京集團主席沈慶京因京華城容積率變更爭議遭檢調約談。（圖／記者湯興漢攝）

對此，黃帝穎根據《貪污治罪條例》指出，若沈慶京的指控屬實，官員即使沒有拿到錢，只要存在「藉勢藉端」或「要求違背職務賄賂」的行為，就可能構成重罪，最重可判處無期徒刑。該法第四條規定，進行此類行為的人，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並可罰款新台幣一億元以下。

另外，柯市府的副市長彭振聲已被北檢認定涉嫌圖利罪，限制住居、出境、出海。黃帝穎認為，檢方向法院成功聲請到搜索票，就代表案情可能擴大，罪刑也可能隨之提高。

黃帝穎解釋，檢廉搜索業者的目的，可能在查業者的金流及有無行賄官員等不法利益的可能性，一旦查獲業者行賄官員具對價性的不正利益，京華城案可能將從五年以上徒刑的「圖利罪」，升級為最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

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