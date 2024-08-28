京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊

▲國民黨台北市議員應曉薇遭搜索約談。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲任台北市長期間完成的北士科招商案、京華城容積轉換等4大政績，屢遭外界質疑涉嫌圖利業者。台北地檢署連日針對京華城、萬大魚果市場等案傳訊相關人員，28日上午再兵分48路展開搜索，並約談包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等共18人。檢方認為應曉薇涉嫌重罪，疑有逃亡之虞，在27日晚間將人拘提到案。

京華城案持續延燒，日前名嘴李正皓指控，京華城高容積率的起點，源自2020年3月10日一場神祕會議，對此，柯文哲回應，是與國民黨議員應曉薇的「便當會」，遭捲入風暴的應曉薇27日晚間被拘提到案，28日上午遭帶回議會辦公室搜索。

應曉薇面對媒體鏡頭表示，「我一點都不會覺得委屈，我覺得身正不怕影子斜，堅持做對的事。」；沈慶京則發出長文回應，「我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包，正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。」

稍早檢方指出，有關2018年到2021年威京集團涉嫌對官員行收賄賂一案，廉政署搜索威京集團旗下中工、中石化，市議會等48處相關地點，約談6名被告、12名證人，其中沈慶京、威京集團董事長陳玉坤、應曉薇、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理吳男、陳女等6名被告，稍後將移送到台北地檢署進行複訊。

▲威京集團主席沈慶京因京華城容積率變更爭議遭檢調約談。（圖／記者李毓康攝）