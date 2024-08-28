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快訊／嘉義廟會爆炸案釀29傷！冷血男「遙控器引爆炸彈」遭重判無期

▲▼ 。（圖／資料照）

▲嘉義市和聯境金虎爺去年遶境活動發生爆炸案，造成29人受傷。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市和聯境金虎爺去年舉辦遶境活動發生爆炸案，造成29人受傷，涉案的趙偉志事後被查出是自製炸彈，再以遙控器操控在人群中引爆，造成治安重大危害，被依製造爆裂物、恐嚇公眾、殺人未遂等罪起訴。對此，嘉義地方法院於28日重判重判趙男無期徒刑，併科罰金30萬元，褫奪公權終身。

根據法院判決書，去年7月15日晚間9點40分許，趙偉志將自製的爆裂物攜至嘉義市金虎爺會場活動會場，並將爆裂物放置在距離表演舞臺僅約2至4公尺處的臨時垃圾桶內，隨後遠端遙控引爆爆裂物，產生巨大爆炸聲響及閃光與火花，分別造成29名民眾（含兒童及少年）受有輕重不等傷勢。

在審理過程中，法院發現趙偉志在犯罪前，曾廣泛搜尋製造爆炸物及國內外知名爆炸犯罪案件的相關資訊。檢警在他的住處查獲詳細記載製造爆炸物的筆記本、遙控器引爆的爆裂物結構圖筆記紙、製造爆裂物時所需器具與設備，以及爆炸威力合計逾10顆手榴彈裝藥量的炸藥成品與黑色火藥原料等證物。

嘉義地院在判決中指出，趙偉志的行為屬於預謀型無差別隨機攻擊犯罪行為，其手段冷酷、心態狠毒，犯罪情節重大。他明知爆裂物的危險性，卻選擇在人潮聚集的地點放置並引爆，足以引起社會大眾極高度的恐懼與不安。

此外，趙偉志犯罪後全盤否認，甚至誣指執法員警栽贓，飾詞狡辯，顯示出他毫無悔悟之心。因此，法院依法判處他無期徒刑，並併科罰金新台幣30萬元，得易服勞役，以1千元折算1日，並褫奪公權終身。全案可以上訴。

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