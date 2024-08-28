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港府建議學生「有性衝動就打羽毛球」！　網傻：球友變砲友

▲羽毛球示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社

香港教育局在中學三年級的公民、經濟與社會科教材有關性教育部分，教導學生要拒絕婚前性行為，並舉例若學生有性衝動可以「一起到運動場打羽毛球」。相關內容不但引來香港立法會議員批評，連外媒也熱議。

綜合港媒近日報導，香港教育局日前上傳中學三年級公民、經濟與社會科（公經科）教材，其中有關性教育部分引起社會熱議。

該部分的教材列明學生需要學習拒絕婚前性行為，教導學生避免性衝動，如約會時「避免性感衣著」、約會地點可選在鬧市和快餐店，避免在幽靜場所。如果發現自己有性衝動，可以「避開」、「轉移」。

其中，教材中有份由學生訂立的戀愛與親密界限承諾書，寫出自己如有性衝動會如何控制等。

教材中又舉例，如果雙方可能會發生性行為，可以選擇包括「立即離開現場」或「一起到運動場打羽毛球」等。

相關教材在香港引起廣泛討論，立法會議員江玉歡表示，教導學生如有衝動時可以打羽毛球是不切實際，反問怎樣在時間緊迫下預訂場地及借球拍。

近日不少外媒都報導上述教材，如美國紐約時報、英國泰晤士報、每日電訊報及獨立報等。 其中紐約時報報導，香港青少年覺得有衝動可打羽毛球的說法很有趣，一些人在社交媒體上表示，該政策背後的官員「頭腦不清」，還有人把它變成了性俚語，用「羽毛球友」代替「炮友」。

報導說，中國大陸、香港和台灣的年輕人經常用俚語談論性，如果約會對象問要不要「來我家看貓咪後空翻」，就是有另一種涵義。現在香港也流行了新的俚語，就是「我想和你一起打羽毛球」。

獨立報也引述不少人在社交媒體上表示，「有羽毛球的朋友」現在變成有關性的委婉說法。 香港教育局局長蔡若蓮25日回應表示，相關教材並不是保守，是希望保護青少年，主要是就讀初中，12至14歲的學生，教導他們要正確為自己負責任，懂得愛護自己及尊重別人，學生將來成長要面對更複雜的社會及環境。

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