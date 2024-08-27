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護脊背包、動漫IP文具下殺3折起　電商開學季省錢買

momo「開學季」活動（圖／momo提供）

▲開學倒數，上學必備的書包、文具以及書桌椅等都是採買重點。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假來到最後尾聲，準備好要開學了嗎？高中職以下即將迎來校園新生活，緊接著全國各大專校院也要陸續展開新學期，帶動書包、文具、書桌椅以及3C商品等需求升溫，針對不同年齡層學生族群，電商平台近期紛紛推出開學優惠搶攻商機。

學生找資料、做報告、寫論文經常使用到筆電，瞄準開學季，東森購物網集結各大廠牌3C及周邊產品，推出驚喜價來應援新學期，讓預算有限的學生族也能負擔得起，例如MacBook Air 13吋現在僅需22,999元，是全網最低價Apple入門筆電；ASUS Vivobook X1404VA 14吋效能筆電，規格直升16G記憶體、升級1TB SSD、FHD，2萬元不到就能入手；聯想Lenovo Tab P12 TB370FU 12.7吋筆電，更是只要12,750元，買再送豪禮包，包括藍芽雙模無線滑鼠、螢幕保護貼和手提平板包，多功用途一次搞定。

Yahoo奇摩購物「開學用品應援季」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲「開學用品應援季」、「開學求職新生活」系列活動，多款開學必備用品下殺3折起。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

隨著新學期即將到來，家長們開始忙著幫孩子準備開學用品，書籍文具出現添購熱潮，Yahoo奇摩購物中心觀察近期整體業績最高漲幅達8成，其中又以限定款、動漫IP人物文具周邊最熱門，像是超人氣動漫「海賊王」、「鬼滅之刃」與「三麗鷗」全明星等很夯之外，近期憑藉可愛外型爆紅的「吉伊卡哇」業績週成長更是達2倍，擄獲一票粉絲芳心。另外，護脊、輕量、減輕負重的書包也是開學標配，吸睛外型開學儀式感瞬間拉滿。

Yahoo奇摩購物即日起至9月8日推出「開學用品應援季」、「開學求職新生活」系列活動，多款開學必備用品下殺3折起，「Tiger Family 」、「Impact怡寶」等知名品牌護脊、動漫IP聯名書包優惠，折扣下殺再送便當袋、筆盒等多重好禮。Yahoo奇摩拍賣也推出開學季專區，8月除每週二7-ELEVEN滿199元免運外、其餘天天指定超取運費半價29元。

momo「開學季」活動（圖／momo提供）

▲趁開學前替孩子打造學習環境，「學習傢俱」最受家長青睞。（圖／momo提供）

在這波熱絡的開學商機中，也有不少家長會採買「學習傢俱」，趁開學前替孩子打造最佳的學習環境，momo購物網分享，近一個月「學習成長書桌椅」買氣衝破30%，受青睞的「成長型桌椅」除了具備升降式設計，能陪伴孩子各階段的成長，又以耐用的實木材質最受歡迎；此外，近年小宅當道，能有效增大收納空間的「三至四層的旋轉書櫃」掀起高度關注，360度自由旋轉設計滿足各式居家空間，晉升人氣熱銷夯品。

momo購物網即日起至8月31日，站上祭出「元氣上學go」全館嚴選百大育兒品牌如成長天地、怡倫家居、亞梭、愛兒館等，集結超過萬件學習用品享單件9折、兩件87折，購買指定商品滿額再登記送100元mo幣、12% mo幣(上限350元)，預估帶動開學季買氣衝雙位數成長。

樂天市場推出「開學季新生活補給」活動，推薦各式開學用品，例如符合人體工學設計的IMPACT標準型護脊書包、可隨時彈性調整桌面高度與角度的創意小天才兒童專用調節桌，以及日本SLENDY超薄鐵殼型橡皮擦厚度僅2.2mm，便於擦拭小範圍，還能夾在筆記本上，集結書包文具、學習桌椅、居家收納、租屋生活用品等，8月31日前，最低下殺3折起，還有線上文具展與299元免運專區，包含九乘九購物網、金興發生活百貨等，消費滿額選擇「7-11門市取貨」即可享運費0元優惠。

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