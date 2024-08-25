破損裝沒看見！網購飼料「見包裹A4紙條」傻眼　萬人酸：優秀員工

▲店員紙條被裝在箱子寄出。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，購買生活日常用品會用網購，直接送到家超方便，不過有網友指出，網購買寵物飼料，收到包裹時看到店家教導員工的備註紙條超錯愕，「下次撿貨、出貨，假裝沒看到破損」。貼文曝光，超過萬名網友傻眼，直呼「就真的假裝沒看到」、「證據這麼大張」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，貼出2張照片，拆開包裹發現飼料的包裝破了，上面還貼著一張紙，手寫著「下次撿貨和出貨時，假裝沒看到破損」。從照片上可以看到，包裝上有一處被刮破了，原PO傻眼，「教員工假裝沒看到，然後紙條還忘記撕，就送給客戶了！傻眼」。

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貼文曝光，隨即掀起熱論，貼文已超過萬名網友瀏覽，「菜鳥：好的沒看到」、「紙條也沒看見，他確實照做了」、「真的會笑死，原本沒這麼快發現的，直接加速死亡」、「員工沒錯啊，他連同那張紙都假裝沒看到」、「員工訓練很重要」、「這下子找消保官處理省事多了」。

也有不少網友直呼扯，「貴是其次，如果有破損產品變質還為了賺錢泯滅良心，這種行為我完全不能接受」、「傻眼欸！是這樣員工教育的喔」、「飼料破損受潮發霉，可能導致毛孩致命」、「有破損，飼料整包根本不能吃了，搞不好受潮發霉有毒素，若一開始沒發現，毛孩吃了出狀況還得了」。

對於網友爆料，業者尚無回應，《ETtoday新聞雲》記者撥打客服電話，但今（25）日無提供客服服務，無法取得回應。