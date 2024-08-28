卓榮泰憂總預算被卡　嘆：影響政府運作、對地方補助「責任沒人能擔」

▲行政院長卓榮泰主持行動創新AI內閣執政101記者會會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院28日舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」，針對即將到來的預算會期，要如何因應朝小野大狀況？行政院長卓榮泰說，今年總預算如果沒有辦法按時通過，影響到明年度整個中央政府運作，甚至影響到中央對地方的補助，這個責任沒有任何一個人能負擔得了；他強調，還是會秉持誠意溝通、人民優先，主動積極的展開各項該努力的工作。

行政院日前公布114年度中央政府總預算，歲入3兆1534億，較113年度增加4282億；歲出3兆1325億元，較113年度增加2806億元。立法院下個會期近期將開議，面對預算會期，朝小野大的狀況恐會讓兩院的互動更加緊張。

針對預算會期到來，朝小野大的局面恐會更加膠著？卓榮泰說，朝小野大是事實，已經經歷了一個會期，「相信下個會期因為面臨總預算的審查，狀況一定會比現在更緊張」。

「不過還好，我們的部會首長已經有一個會期的經驗。」卓榮泰說，立法院的變化相當多，希望用這會期的結果，人民希望看到什麼、不願意看到什麼？大家心裡都有一把尺，「兩院和諧運作、充分合作跟努力，人民會希望看得到」。

卓榮泰表示，今年總預算如果沒有辦法按時通過，影響到明年度整個中央政府運作，甚至影響到中央對地方的補助，這個責任沒有任何一個人能負擔得了。

卓榮泰認為，立法院的委員們應該跟他有同樣的想法，「我們還是誠意溝通、人民優先，我會主動積極的展開各項該努力的工作」。