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她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

北醫麻醉科醫師林朝順，趁女病患因麻醉藥效未退意識模糊時猥褻性侵，遭台北地檢署起訴。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲北醫麻醉科醫師林朝順，趁女病患因麻醉藥效未退意識模糊時猥褻性侵，遭台北地檢署起訴。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台北醫學大學附設醫院麻醉科醫師林朝順，趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，事後林朝順曾坦承犯行並同意賠償，之後卻改口翻供，其委任律師江仁成又在法庭審理期間，以羞辱式詰問女病患，原本就因遭性侵而身心受創的女病患，因不甘受辱，選擇輕生，所幸被警方和家人及時發現，挽回一命。

女病患於8月4日留下遺言後，在家服用大量藥物輕生，所幸被警方及家人及時救回。她在遺言中提及：「729出庭後，我的身心非常痛苦，彷彿又回到最初發生的時候。漫長的訴訟是必然的，狼醫的否認也是預料中的事，那天江律師的提問讓我覺得自己是個犯人，冒犯我隱私的部分難以釋懷，我沒辦法這樣生活下去。」明確指出讓她決定離開人世的原因。

女病患遭律師詰問冒犯隱私，身心痛苦而輕生，所幸被及時救回。圖為示意圖。（東方IC）

▲女病患遭律師詰問冒犯隱私，身心痛苦而輕生，所幸被及時救回。圖為示意圖。（東方IC）

更令人憤怒的是，女病患被救回4天後，又收到台北地檢署的信件，原來狼醫被依妨害性自主罪起訴後，竟又提告指控她誣告，雖然檢察官以不起訴還她清白，但面對狼醫和律師不斷以司法手段對她提告，仍感到惶惶不安。

林朝順擁有博士學歷，身為麻醉醫師，甚至在大學任教，卻對毫無防備的病患猥褻性侵，事後還飾詞狡辯；律師江仁成則是忽視被害人感受，也不顧法律規定，詢問被害人性經驗，想藉此主張林碰觸她僅有5到10秒，不可能引起性反應，為勝訴不擇手段。二人是擁有高社會地位的專業人士，卻企圖以訴訟逼迫被害人噤聲，心態十分可議。

狼醫林朝順（圖）在委任律師後，推翻先前認罪自白，辯稱只是怕女病患著涼，才動手整理被單。（翻攝北醫官網）

▲狼醫林朝順（圖）在委任律師後，推翻先前認罪自白，辯稱只是怕女病患著涼，才動手整理被單。（翻攝北醫官網）

針對此事件爭議，本刊致電律師江仁成，他回覆一切都是依法處理，由於牽涉當事人案件權益，不方便說太多，但女病患申訴時都沒提到性侵部分，開庭時也承認一開始沒說，江認為，這明顯前後說詞矛盾，「他們提出的354萬元（和解金）並不合理。」

其實女病患在審理中已解釋一開始未提性侵的原因，她在事後以電話向北醫申訴，因不知服務中心窗口身分，無法跟陌生人說出自己的隱私，但她確實被侵害，之後到醫院便完整說明，以上也獲檢察官偵查證實。

臺北醫學大學附設醫院則聲明指出，北醫接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記過及停權等懲處，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人另有陳述，北醫通報，全案已進入司法程序，北醫全力配合司法調查。北醫持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

本刊另致電請北醫代為轉達詢問林朝順本人，但截稿前都未獲回應。

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