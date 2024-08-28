鄭文燦家「暗櫃藏678萬」！他見現金包裝藏1細節：另案偵辦不意外

▲桃園前市長鄭文燦涉嫌收賄被起訴，檢方建請法院量刑12年。桃園地院28日凌晨裁定鄭文燦2800萬元交保，限制出境出海、限制住居。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，桃檢27日迅速偵結，且還在鄭文燦暗櫃搜出678萬5000元，由於鄭文燦無法清楚交代此筆資金的來源，檢方將另案偵辦財產來源不明罪。對此，媒體人黃揚明也從現金外包裝看出1細節，並坦言若鄭文燦無法說明清楚來源，「檢方會另案偵辦財產來源不明罪就不意外了。」

黃揚明27日晚間在臉書PO出檢方在鄭文燦住處搜出的現金外包裝畫面，並表示該包裝上印有台灣銀行、永豐銀行、新光銀行等銀行的識別圖樣。然而，根據鄭文燦最近的財產申報資料，他與妻子名下存款開戶行庫包括「台灣銀行、第一銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、中華郵政、台新銀行、安泰銀行、台灣企銀」，但並未在永豐及新光銀行開戶。

黃揚明直言，鄭文燦若無法說明清楚這些現金的來源，「檢方會另案偵辦財產來源不明罪就不意外了。」

回顧此案，鄭文燦在任期間涉嫌受賄500萬元，涉及的案件為9.12公頃的工五擴大市地重劃案。檢方在偵查過程中，調查了131人次、搜索40處後，扣得相關筆記本、電腦等證物，並在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現兩個上鎖保冷袋，裡面裝有678萬5千元現鈔。

涉嫌財產來源不明部分，將另行偵辦。至於貪汙罪部分，檢方則建請法官量刑12年。桃園地院在28日凌晨裁定鄭文燦需繳納2800萬元保金，並限制出境、出海及住居。