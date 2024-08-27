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網美IG發業配文怎辨識？　網：第一句見「這8字」直接滑掉

不少網美在社群網站發業配文，宣傳商品、餐廳等。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

社群網路時代，許多網紅會發「業配文」，宣傳商品、餐廳、旅遊行程等，讓讀者在不知不覺中接受廣告資訊，以達到行銷效果，但過多業配文會讓粉絲感到反感。近日網路討論，如何知道網美發了業配文？不少人認為，開頭第一句看到「這8字」直接滑掉。

一名網友昨（26日）在Threads發問：「網美IG開頭第一句是什麼，你就知道這篇是業配文了？」

許多網友認為是「收到很多私訊問我...」這一句。其他答案如「認識我的人都知道...」「大家敲碗的…」「我最近發現...」「很多人都問我...」等，實際上有多少人私訊、多少人敲碗？根本不得而知。

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還有人表示，最近看到很多開頭寫「你敢相信....」的文章，都直接滑掉。另外有人看到網美寫「千萬不要買」等字句，讓他心想：「好，聽到這句話也不想買」。

該貼文在Threads吸引超過25.4萬次瀏覽、3,686人按讚。可見業配文會引起粉絲一定的反感，若網紅、部落客頻繁推銷產品，被讀者察覺發文內容是為賺取商業利益而非真心推薦時，可能會影響自身形象和粉絲忠誠度。

由 @ancooooooo 發佈
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