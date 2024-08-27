搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

▲天后江蕙復出，蔣萬安發5表情難掩興奮。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋預計於10月5日國慶晚會舉辦首場非體育賽事活動，在台北市長蔣萬安多次喊話且親自拜訪邀約下，寬宏藝術27日證實，天后「二姐」江蕙確定復出開唱，台北市政府規劃9月下旬開放民眾索票。由於與高雄市長陳其邁「搶人」搶贏了，蔣萬安27日晚間也於臉書發布5個表情符號，似乎難掩興奮。

蔣萬安27日晚間於臉書發5個Emoji表情符號，分別是球場、中華民國國旗、皇后、麥克風、音符，暗指身為天后的江蕙將於大巨蛋國慶晚會復出開唱，且背景還選用兩眼冒愛心的臉。

寬宏藝術今發出聲明，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！」謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，相關演出將委由寬宏藝術籌劃執行。

針對江蕙復出參加10月5日國慶晚會一事，台北市政府發言人殷瑋回應，台北市政府今年承接國慶慶籌委員會的任務來籌辦、協助國慶晚會的舉行，今年10月5日也很榮幸能邀請到「二姐」江蕙復出開唱，這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙復出第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，台北市政府要表達誠摯的感謝。

至於國慶晚會細節，台北市觀傳局說，將會開放一般民眾索票，人數目前尚在規劃中，預計9月下旬辦理記者會公布細節。

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

江蕙於2015年封麥後，不斷有歌迷敲碗盼能再見天后演出，但在大巨蛋確定能辦演唱會之際，蔣萬安多次喊話希望邀請到江蕙復出，而陳其邁隨即也表達，有透過管道爭取江蕙到高雄演唱，期待對方重拾麥克風。

面對台北、高雄2位市長都在搶「二姐」，據了解，蔣萬安日前已與江蕙親自見面表達誠意。而蔣萬安25日也說明，自己最早希望二姐能復出、登上大巨蛋演唱時，其實想法非常單純，是因國人期盼大巨蛋32年，終於在去年克服一切困難完工，並舉辦棒球賽事，而今年北市府也用盡全力排除重重限制，終於能舉辦包含演唱會在內的非運動賽事。

蔣萬安提及，當大巨蛋能舉辦歷史上第一次非體育賽事的活動時，當然希望江蕙能在此歷史一刻復出、登台獻唱，「我想也只有江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻，我們會持續努力爭取二姐復出。」