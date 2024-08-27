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7月二手機回收排行出爐！蘋果穩居冠軍　ASUS激增成新星

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通信公布2024年7月份二手機回收占比排行，根據最新統計數據發現，隨著iPhone16新機的相關消息不斷曝光，消費者換機意願大幅提升，帶動7月二手機回收總量較6月成長近三成，再度掀起二手機回收市場熱潮；而本月回收量最多的前五大品牌中，蘋果仍穩居冠軍寶座，市占率高達47.5%，三星則以22.7%緊隨其後，OPPO（10.5%）、vivo（4.6%）及ASUS（3.2%）分列第三至第五名。值得注意的是，ASUS舊機的回收量較上月激增50%，擠下Redmi，成為本月回收量增幅最大的品牌。

▼ASUS舊機回收量爆增50%，成為增幅最大的品牌。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）

打算使用舊換新折扣換新機的消費者注意，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，根據7月二手機回收占比排行數據顯示，二手機回收市場熱度持續升溫，七月二手機回收總量比上月成長28%，且超過半數機型的回收價格不跌反增，顯示市場對舊機的需求依然強勁；此外，隨著各大手機品牌新機頻出，不僅刺激消費者換機需求，也帶動二手機回收市場的成長。

七月回收手機品牌排行榜中，蘋果iPhone再次持續稱霸二手市場，回收量較上月成長20%，占比達47.5%，穩坐冠軍寶座；傑昇通信分析，iPhone 16新機的預測消息不斷發酵，使得許多消費者開始提前規劃換機，將舊iPhone拿來回收，其中以iPhone 11（128GB）回收數量最多，回收價更較前月上漲10%，顯示出舊iPhone仍具有相當高的市場價值。

消費者換機熱潮延續至七月，三星以22.7%的回收量占比，成為非蘋陣營龍頭。傑昇通信觀察，回收數量最多的單機一樣是熱銷的中階A系列，Galaxy A22 5G（4GB/64GB）及Galaxy A52s系列的回收量居前，顯示三星在中階機市場的產品力備受肯定，消費者對於回收換機的意願也相當高漲；此外，近期安卓新機不斷，Galaxy A52s 5G（6GB/128GB）本月回收價也逆勢上漲7%，回收熱度不減。

可以關注的是，七月的二手機回收量占比排行中，台灣在地品牌華碩的舊機回收量大幅成長50%，本月以3.2%的回收量占比擠身前五；前代電競旗艦ROG Phone 6（16GB/512GB）是目前回收價格最高的安卓機型；傑昇通信指出，多數舊機汰換後，在家閒置不如到通路回收換成現金或折抵新機，特別是旗艦機型保值性強，市場需求大時，回收價格也相對提升。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）
 

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