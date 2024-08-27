台灣護照免簽新增甘比亞等5國　最新總數達167國

▲領事事務局副局長陳尚友公布持台灣護照享有優惠簽證待遇狀況。（圖／CTWANT資料庫）

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台灣護照享有世界多國免簽等優惠待遇，外交部領事事務局副局長陳尚友今（27）日表示，我國最近護照享有免簽待遇國家新增甘比亞，落地簽證新增盧安達及加彭，以及電子簽證新增喀麥隆及多哥，都是在亞非地區的國家，最新統計總數為167個國家與地區。

外交部今舉行例行記者會，陳尚友表示，我國護照可以用免簽證、落地簽證及電子簽證前往之國家與地區列表已公告於外交部及外交部領事事務局網站，均為公開資訊，並視情隨時滾動更新。

陳尚友指出，我國護照免簽證新增甘比亞、落地簽證新增盧安達及加彭，以及電子簽證新增喀麥隆及多哥，都是在亞非地區的國家，最新統計總數為167個國家與地區。

陳尚友也提到，外交部領事事務局「旅外安全指南」APP，已新增多項旅行實用功能，歡迎民眾多加下載、利用，隨時注意旅外安全資訊。

陳尚友說明，該APP新增功能包含，「手機定位推播」，結合智慧型手機之適地性服務，民眾下載後開啟定位及推播功能，即可在抵達旅行目的地時，接收到所在國家／地區的旅遊安全資訊。「新增可離線查看頁面」，為避免民眾於國外無網路情況下遭遇急難而無法查詢駐館聯絡資訊，特別開發新增離線瀏覽前述資訊之功能。

另外，「擴充我的最愛功能」，民眾可針對不同次旅行，自行建立國人旅程資料夾，並將旅遊警示、各國資訊、駐外館處及急難救助翻譯卡等相關資訊加入資料夾內，以便於國外旅遊時可離線快速查看。「匯率計算機功能」，可離線使用各國兌幣匯率計算機，便利使用者獲得當地幣兌換成新台幣或美金等其他外幣之資訊。

陳尚友表示，出國旅遊的民眾只要下載安裝旅外安全指南APP，等於帶了一位行動秘書，結合智慧型手機之適地性服務，讓民眾能隨時隨地查閱出國相關的行前準備、查詢旅遊國家資訊、急難救助服務資訊(含各駐外館處聯絡資訊)，與使用即時翻譯等功能，並可使用「出國登錄」服務。

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