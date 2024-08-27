揚言「炸立法院」恐嚇韓國瑜、羅智強　星男判罰14.7萬

▲今年2月28日至3月1日，Loo Peng Seng向韓國瑜與羅智強發送多則炸彈恐嚇訊息。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡男子盧朋盛（Loo Peng Seng，音譯）涉嫌在今年透過社群媒體向台灣政治人物韓國瑜、羅智強發送炸彈恐嚇訊息，宣稱要炸掉立法院，遭新加坡警方逮捕。針對此案，新加坡法院26日罰他6000新幣（約新台幣14.7萬元）。

聯合早報、海峽時報報導，盧朋盛2018年7月至11月期間透過臉書傳訊給韓國瑜與羅智強，內容提及不要再建造燃煤電廠，稱燃煤電廠會讓台灣人罹癌，水力發電廠可產生乾淨與可再生能源，因此要改用他設計的水力發電廠。

然而這些訊息均未得到回覆，時隔5年多，他在今年2月28日至3月1日期間，向韓國瑜與羅智強發送多則炸彈恐嚇訊息，宣稱「我會炸了你的家，我有很多炸彈，可以炸掉立法院」、「我會帶很多炸彈去放在你的車裡或家裡」、「我會確保用汽車炸彈炸你的家人」等，隨後遭逮捕。

盧朋盛總共面臨4項指控，先前已承認3項罪名。就在上月，他曾稱發送這些恐嚇訊息，只是想證明對方是否有收到先前發送的訊息，且對方明顯知道他沒有意圖與能力執行這些恐嚇行動，懇請法官從輕發落。

此案26日在新加坡法院宣判，盧朋盛被判罰款6000新幣（約新台幣14.7萬元）。