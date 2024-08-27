泰男碎屍妻子「屍塊沿路撒馬路」　冰箱又挖出1條腿

▲嫌犯將妻子的屍塊沿路撒在馬路上。（圖／翻攝自thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國北部26日凌晨發生一起駭人聽聞的碎屍案，一名男子殺害妻子後將其肢解，並沿路將妻子的屍塊撒在大馬路上。警方獲報後趕往事發路段，依序尋獲死者的頭顱、腿以及軀幹。警方找到死者家後，更在冰箱內發現死者的右腿。

根據thaiger報導，泰國北部清萊府警方26日凌晨2時接獲民眾通報稱，在馬路上發現屍塊，因此緊急趕往現場，並找到一顆女性頭顱、腿以及軀幹。經過當地人確認，死者為59歲女子金達。

警方隨後前往金達的家中，沒想到她的丈夫宋邁立刻揮刀，在屋外恐嚇趕來現場的警察們。警方指出，當時宋邁手中的刀子疑似就是作案凶器。考慮到當時的危險情況，警察最終決定先行撤退，並請求更多人力支援。

▲警方在冰箱內找到死者的右腿。（圖／翻攝自thaiger）



在增援警力到場後，警方成功將宋邁制伏，同時將他帶回警局進行問話。然而由於宋邁精神狀態不穩定，並未提供任何有用的訊息。

經過搜查，警方在宋邁家中的冰箱找到金達的右腿。根據推斷，金達是在屍體被發現的2個小時前被殺害，初步判斷第一犯案現場是在家中，宋邁在家裡殺害妻子並分屍後，再將屍塊帶到屋外遺棄。

清萊府警方表示，宋邁有吸毒與酗酒史，疑似因此導致精神失常，雖然曾接受過治療，但最近停止了治療。由於宋邁的精神狀況不穩定，警方仍然無法對宋邁進行進一步的詢問，只能持續搜索金達遺體剩餘還未被找到的部分。

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