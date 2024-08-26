台商吸收2退役軍官加入統促黨　幫中共發展組織...3人被起訴

▲高雄高分檢外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

統促黨幹部溫姓台商被控涉嫌在中國經商時，疑被中共國安等涉台單位吸收，溫姓台商還拉攏朱姓、江姓兩名退役軍官在台發展組織，涉犯國安法，高檢署高雄分署今年5月約談3人到案，並將3人向法院聲請羈押禁見獲准，高雄高分檢檢察官今（26）日偵結，依違反國安法將3人起訴。

據了解，溫姓商人是2016年至2019年間前往中國投資經商，經友人介紹認識對岸國安、情治等部門高層人員，疑被對方吸收後接受指示，回台發表親中言論，並找軍人為對岸蒐集情資、發展組織。

溫男透過關係，先後認識同為統促黨幹部的朱姓和江姓退役軍官，招待兩人前往中國旅遊，全程免費，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

高雄高分檢今年初接獲檢舉後，指揮調查人員擴大追查，經過數月清查、蒐證，5月間展開收網行動，除了搜索溫男在新竹、高雄等住處，也傳喚溫、朱、江和多名證人釐清案情。

據指出，溫男等人僅坦承到中國與國安高層人員接觸，但否認幫對方吸收成員或蒐集情資，檢方認為溫男等人供詞避重就輕，涉犯國安法等罪，涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄高分檢後續偵辦後，認為3人犯行事證明確，今日偵結依違反國安法將3人提起公訴。