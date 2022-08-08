嘉義民雄祖廟「分靈」164年　竹山正覺寺首辦觀音大士爺文化祭

▲竹山正覺寺將於8月下旬舉行觀音大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有164年歷史的竹山正覺寺，將於19日起舉辦為時3日的觀音大士爺文化祭，並獲「祖廟」嘉義民雄大士爺祖廟的大力協辦，希望能吸引全國各地善信參與、帶動地方產業發展。

廟方於5日召開記者會，指該廟祖廟位於嘉義民雄，相傳於清咸豐8年，嘉義縣民雄一位雜貨郎到南投竹山鎮賣雜貨，經過現今廟址時，因內急如廁而將隨身配帶香火籤先掛於樹上，就此遺忘後離去；爾後當地居民發現一到夜裡，此地常現靈光，有人好奇於白天前往查看，發現該塊掛在樹上的香火籤木板正面寫著：「打貓觀音大士神位」，背面書寫「七月廿三日聖誕」香火籤，便開始加以膜拜且甚為靈驗，並獲嘉義祖廟認証「第一分靈」，香火延傳至今164年。

正覺寺管理委員會主委籃志文表示，農曆7月23日為觀音大士聖誕千秋，而大士爺即為觀世音菩薩化身，是農曆7月普渡時的主角，被敬稱為「普渡公」、「大士爺公」；關於大士爺的民間傳傳說有二：一為大士爺即鬼王，為觀音所收服，二為觀音菩薩過於慈悲，必須化作大士爺模樣，以制伏爭搶供品的好兄弟。

廟方說明，嘉義民雄大士爺祖廟，每年都舉辦3天文化祭、吸引30萬人造訪，萬人空巷、場面熱鬧盛大，因此在大士爺感召下而推動竹山大士爺文化祭，希望帶動地方產業發展；活動於8月19至21日，自大禮路到大明路口、三角圓環與大明路口登場，並規劃有大型美食街及民俗藝品、政令宣導攤位，以及獎品豐富的摸彩活動。