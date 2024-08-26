明台北熱爆飆37度　水氣挾雨彈「下最大」時間曝

▲周四起水氣增加，午後各地易有局部短暫雷陣雨，且局部有較大雨勢。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（27日）、後天水氣偏少，午後雷陣雨範圍侷限在山區，後天大台北可能出現37度高溫，周四起水氣增加，午後各地容易有局部短暫雷陣雨，並且有局部較大雨勢，周五至下周一則是各地多雲到晴，天氣回穩。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周天氣變化主要在午後雷陣雨範圍稍微變動，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，各地白天高溫炎熱，午後則要留意局部短暫雷陣雨。

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黃恩鴻表示，明、後天水氣偏少，天氣穩定且炎熱，午後降雨侷限在山區，可能有局部短暫雷陣雨，各地高溫普遍33至35度，後天在大台北地區可能出現37度高溫，慎防熱傷害。

▲未來溫度趨勢。（圖／記者周宸亘攝）

他表示，周四水氣增多，午後各地容易有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，降雨範圍較大雨勢也比較明顯。周五到下周一各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍主要在西半部及其他山區，有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，各地高溫普遍為32至35度，沒下雨時仍感受悶熱，下周溫度也會略微上升。另外周三之前，夜晚到清晨金門、馬祖易有濃霧，影響能見度，提醒民眾留意。

黃恩鴻說，中颱「珊珊」明天逐漸北轉，往日本方向前進，先碰到九州再到四國，預估周三晚間到周四登陸，周三、周四是影響日本最劇烈的時間。短期來看，一周內暫無熱帶系統，9月之後持續觀察低壓帶是否熱帶擾動發展。