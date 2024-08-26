日本17歲少年「全身麻醉」拔智齒死亡！　2牙醫過失致死起訴

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪府一名17歲男學生去年7月到牙科診所進行全身麻醉拔牙，沒想到在過程中輸氣管不慎脫落，導致男學生陷入缺氧，緊急轉院接受治療，但仍在一個月後死亡。警方進行調查後在26日以過失致死罪名對2名醫生提出不拘留起訴。

綜合日媒報導，就讀於大阪府特教學校的17歲男高中生富川勇大，去年7月前往堺市的「堺市重度殘障人士牙科診所」接受全身麻醉的智齒拔除治療。由於麻醉期間患者無法自主呼吸，所以需將輸氣管從鼻腔穿入氣管，沒想到管子卻在治療過程中脫落。

警方指出，富川在開始麻醉後，血氧量從96％降至20％，大約1小時15分後心臟就停止跳動，緊急轉往其他醫院救治後，仍沒有恢復意識，最終在住院1個月後死亡。據了解，富川在送往醫院時，腹部異常膨脹。

牙科診所的55歲男性所長和34歲女牙醫在26日被依過失致死罪名提出不拘留起訴。警方指出，兩人在進行治療時未注意輸氧管脫落，男性所長也有延誤轉院急救的嫌疑。大阪府警方也向檢方提出了「嚴重處分」的意見。

富川的父親表示，診所在事發後2天就坦承有疏失，並向家屬致歉，但未具體說明原因，「這裡是為數不多能讓行動不便者進行治療的地方，為了不再發生類似事故，希望考量相關對策。」